व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा कुछ ऐसा कि पीएम मोदी भी नहीं रोक सके अपनी हंसी!

अमेरिका के तीन दिनों के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की. कोरोना, क्लाइमेट चेंज समेत कई गंभीर मुद्दों पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई. हालांकि, बैठक के दौरान दोनों कई बार हंसते हुए भी दिखाई दिए. कभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पीएम मोदी की किसी बात पर हंसी आ गई तो कभी पीएम मोदी बाइडेन की किसी बात पर खुद को हंसने से नहीं रोक सके.

बाइडेन सरनेम वालों के किस्से पर लगे ठहाके



पीएम मोदी और जो बाइडेन के साथ बैठक के दौरान कई बार हल्के-फुल्के अंदाज में भी बात हुई. इस बैठक में जो बाइडेन के सरनेम वालों की भी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने जो बाइडेन से उनके पैतृक संबंधों के बारे में भी जानकारी दी. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने खूब ढूंढा और अपने साथ बाइडेन सरनेम से संबंधित डॉक्युमेंट्स लेकर आए. इसके बाद बाइडेन के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी.



वहीं, बाइडेन के पूर्वजों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''आपने भारत में बाइडेन सरनेम के बारे में विस्तार से बात की है, और आपने मुझे पहले भी इसका जिक्र किया है. मैंने दस्तावेजों की तलाश की और आज मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ दस्तावेज साथ लाया हूं. शायद वे आपके लिए उपयोगी होंगे.''

#WATCH | Washington DC: US President Joe Biden recalls his visit to Mumbai as the then US Vice President and, in a lighter vein, says, "Indian Press asked me if I have any relative in India...Someone from the Indian Press said you have five Bidens in India..." pic.twitter.com/Vv8KnNbYF9