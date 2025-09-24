scorecardresearch
 

'कॉमेडियंस को चुप कराना अमेरिका विरोधी...', हफ्तेभर के सस्पेंशन के बाद लौटे जिमी कॉमेल ने ट्रंप को घेरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त और कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. किमेल ने 16 सितंबर को अपने शो जिमे किमेल लाइव में कर्क की हत्या पर टिप्पणी की थी.

एक हफ्ते के सस्पेंशन के बाद फिर लौटे जिमी किमेल (Photo: AP)
अमेरिकी टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल (Jimmy Kimmel) की एक हफ्ते के सस्पेंशन के बाद वापसी हो गई है. शो के दौरान किमेल कई बार भावुक भी हुए और उन्होंने चार्ली कर्क को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण भी दिया. 

जिमी किमेल ने शो की शुरुआत करते हुए अपने समर्थकों का आभार जताया. इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उनका शो सस्पेंड करना का फैसला अस्थाई था और अब उनका शो नियमित तौर पर प्रसारित होगा.

किमेल ने कहा कि मुझे लेकर कोई क्या सोचता है, इसमें मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है. लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि एक इंसान होने के नाते ये जरूरी भी है कि आप समझें कि किसी शख्स की हत्या का मजाक बनाना कभी मेरा इरादा नहीं था. ना ही किसी विशेष ग्रुप पर आरोप लगाना मेरी मंशा थी. यह कहते हुए किमेल भावुक भी हो गए.

उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का उस कॉमेडियन को चुप कराने की धमकी देना, जिसे राष्ट्रपति पसंद नहीं करता. यह पूरी तरह से अमेरिका विरोधी है. 

अपनी स्टैंडअप कॉमेडी के लिए दुनियाभर में मशहूर किमेल चार्ली कर्क की पत्नी एरिका की तारीफ करते हुए भी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि एरिका ने अपने पति के हत्यारे को सार्वजनिक रूप से माफ कर दिया. ये अमेरिकी मूल्यों का सबसे बड़ा उदाहरण हैं. 

बता दें कि 20 मिनट के इस मोनोलॉग में हीरो की तरह बार-बार किमेल की हौसलाअफजाई की गई. उनके लिए रह-रहकर तालियां बजती रहीं. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या पर किमेल की टिप्पणी के बाद से उनके शो पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन इस सस्पेंशन के एक हफ्ते बाद ही उनकी वापसी हो गई. इस घटना के बाद से अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छिड़ गई है.

दरअसल जिमी किमेल के शो पर सस्पेंश के बाद से डिज्नी के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई थी. कंपनी की मार्केट वैल्यू में लगभग 4 अरब डॉलर की गिरावट आई. एडवरटाइजर्स और यूनियंस ने बॉयकॉट की धमकी दी थी. इसके बाद से डिज्नी और किमेल के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया.

