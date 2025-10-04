जापान को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री, संसद के स्पेशल सेशन में होगा चुनाव

जापान की राजनीति में ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है. पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची ने शनिवार को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया. ताकाइची अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की दिशा में लगभग तय मानी जा रही हैं.

फार्म मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के खिलाफ हुए रनऑफ मुकाबले में ताकाइची ने 185 वोट हासिल किए, जबकि कोइज़ुमी को 156 वोट मिले. चुनाव के पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार बहुमत नहीं जुटा पाया था.

ताकाइची को सांसदों से 149 वोट और प्रांतीय चैप्टरों से 36 वोट मिले, जबकि कोइज़ुमी को सांसदों से 145 वोट और चैप्टरों से केवल 11 वोट प्राप्त हुए। यह ताकाइची का तीसरा प्रयास था पार्टी नेतृत्व हासिल करने का.

सभी पीढ़ियों के सहयोग से पुनर्निर्माण संभव

चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा, "मैं खुशी से ज्यादा यह महसूस कर रही हूं कि आगे का सफर कितना कठिन होगा. पार्टी का पुनर्निर्माण तभी संभव है जब सभी पीढ़ियों का सहयोग मिलेगा. मैं अपनी वर्क-लाइफ बैलेंस छोड़ दूंगी और केवल काम करूंगी."

पहले चरण में भी आगे रही थीं ताकाइची

दूसरी ओर, कोइज़ुमी ने ताकाइची को शुभकामनाएं दीं और पार्टी से नए अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुट होने की अपील की. पहले चरण में ताकाइची 183 वोटों के साथ सबसे आगे रही थीं, जबकि कोइज़ुमी को 164 वोट मिले. वहीं, मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी 134 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

संसद सत्र में किया जाएगा पीएम का चुनाव

मध्य-अक्टूबर में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा. हालांकि एलडीपी-कोमेइतो गठबंधन के पास दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष किसी साझा उम्मीदवार पर सहमत नहीं है. ऐसे में ताकाइची का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है.

