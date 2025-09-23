scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में धमाका, ट्रेन पटरी से उतरकर पलटी, कुछ घंटों पहले सेना को बनाया था निशाना

बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर धमाका हुआ, जिससे ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई. हादसे के बाद महिलाएं और बच्चे डिब्बे में फंस गए, जिन्हें बाहर निकाला गया. इससे पहले दिन में इसी इलाके में रेलवे ट्रैक की क्लियरेंस कर रही पाकिस्तानी फोर्स पर धमाका हुआ था.

Advertisement
X
जाफर एक्सप्रेस के डिब्बे धमाके के बाद पलट गए और कई डिब्बे पटरी से उतर गए. (Photo- Screengrab)
जाफर एक्सप्रेस के डिब्बे धमाके के बाद पलट गए और कई डिब्बे पटरी से उतर गए. (Photo- Screengrab)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में सोमवार को जाफर एक्सप्रेस पर जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया और यात्री इधर-उधर भागते नजर आए. इससे कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी सेना के जवानों पर हमला हुआ था.

धमाके की यह वारदात उस समय हुई, जब ट्रेन इलाके से गुजर रही थी. हादसे की तस्वीरों और विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि जाफर एक्सप्रेस का एक डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गया है. डिब्बे के अंदर महिलाएं और बच्चे फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे.

गौर करने वाली बात यह है कि आज ही कुछ घंटे पहले इसी इलाके में रेलवे ट्रैक की क्लियरेंस कर रही पाकिस्तानी फोर्स को भी धमाके का निशाना बनाया गया था. यानी यह इस क्षेत्र में एक ही दिन में दूसरी वारदात है. पहले सुरक्षाबलों को टारगेट किया गया और अब पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan Airstrike: 30 Deaths in Khyber Pakhtunkhwa, Serious Questions Raised
पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से खैबर पख्तूनख्वा में 30 मौतें, उठे गंभीर सवाल 
Harbhajan singh reaction on Pakistan
'बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे...', संडे नहीं अगले साल होगा भारत का PAK से मैच, हरभजन ने लिए मजे 
Israel-Hamas War: Attack on Qatar, Saudi-Pak Nuclear Agreement
कतर पर इजरायली हमले से सहमा सऊदी! पाक के साथ ये करार 
Fakhar Zaman catch controversy
फखर के कैच पर नहीं थम रहा बखेड़ा! कनेर‍िया ने दिखाई आफरीदी को असल‍ियत, अख्तर बिलब‍िलाए  
संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: PTI)
UN में पहले भाषण, फिर शहबाज शरीफ सहित इस्लामिक नेताओं के साथ मीटिंग, क्या है ट्रंप का एजेंडा 

जोरदार धमाके के बाद पटरी से उतरे कई डिब्बे, पलट भी गए

Advertisement

बताया जा रहा है कि धमाका काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से ट्रेन का डिब्बा पलट गया और कई डिब्बे पटरी से उतर गए. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लगो ट्रेन यात्रियों को बचाने और रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. मौके पर सुरक्षाबलों की टीम भी मौजूद है.

स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन पर हुए धमाके के बाद तुरंत सुरक्षा बल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. राहत और बचाव कार्य जारी है. फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह के आधिकारिक आंकड़े या रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इस धमाके में कितने लोग घायल हुए या कितना नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement