पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में धमाका, ट्रेन पटरी से उतरकर पलटी, कुछ घंटों पहले सेना को बनाया था निशाना

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में सोमवार को जाफर एक्सप्रेस पर जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया और यात्री इधर-उधर भागते नजर आए. इससे कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी सेना के जवानों पर हमला हुआ था.

धमाके की यह वारदात उस समय हुई, जब ट्रेन इलाके से गुजर रही थी. हादसे की तस्वीरों और विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि जाफर एक्सप्रेस का एक डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गया है. डिब्बे के अंदर महिलाएं और बच्चे फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे.

गौर करने वाली बात यह है कि आज ही कुछ घंटे पहले इसी इलाके में रेलवे ट्रैक की क्लियरेंस कर रही पाकिस्तानी फोर्स को भी धमाके का निशाना बनाया गया था. यानी यह इस क्षेत्र में एक ही दिन में दूसरी वारदात है. पहले सुरक्षाबलों को टारगेट किया गया और अब पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया है.

जोरदार धमाके के बाद पटरी से उतरे कई डिब्बे, पलट भी गए

बताया जा रहा है कि धमाका काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से ट्रेन का डिब्बा पलट गया और कई डिब्बे पटरी से उतर गए. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लगो ट्रेन यात्रियों को बचाने और रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. मौके पर सुरक्षाबलों की टीम भी मौजूद है.

स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन पर हुए धमाके के बाद तुरंत सुरक्षा बल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. राहत और बचाव कार्य जारी है. फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह के आधिकारिक आंकड़े या रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इस धमाके में कितने लोग घायल हुए या कितना नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----