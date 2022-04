'जैसे कि मैं 90's के लाहौर में लौट आई हूं...', इमरान खान की EX-Wife जेमिमा बोलीं

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने 17 अप्रैल को ब्रिटेन में उनके घर के बाहर इमरान खान के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन का एक पोस्टर शेयर किया है. जेमिमा ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा, 'मेरे घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, मेरे बच्चों को निशाना बनाना, सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी गालियां देना. यह लगभग ऐसा है जैसे मैं 90 के दशक में लाहौर में वापस आ गई हूं.'





Protests outside my house, targeting my children, antisemitic abuse on social media…. It’s almost like I’m back in 90s Lahore. #PuranaPakistan pic.twitter.com/0R2YOPcQrJ