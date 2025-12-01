scorecardresearch
 
इंडोनेशिया में बाढ़-भूस्खलन से तबाही, 300 से ज्यादा की मौत, 279 लोग अब भी लापता

इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र के तीन प्रांतों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई. देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB) ने शनिवार को बताया कि इस आपदा में कुल 303 लोगों की मौत हो गई है और 279 लोग अब भी लापता हैं. राहत और बचाव कार्य जारी हैं, जिसमें सेना, पुलिस और स्वयंसेवी संगठन दिन-रात लगे हुए हैं.

इंडोनेशिया में बाढ़-भूस्खलन ने मचाई तबाही, 300 लोगों की मौत. (Photo: Reuters)

इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र के तीन प्रांतों में अचानक हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 250 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है.

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और कहा कि सेना, पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों की सभी टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मदद की पेशकश भी स्वीकार की है.

300 से ज्यादा लोगों की मौत

BNPB के प्रमुख सुहार्यंतो ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि तीन प्रांतों में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 279 लोग अभी भी लापता हैं. हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है.

उन्होंने बताया कि उत्तरी सुमात्रा (North Sumatra) में सबसे ज्यादा हताहत हुई है. इस प्रांत में 166 लोगों की मौत हुई है और 143 लोग अभी भी लापता हैं. पश्चिमी सुमात्रा (West Sumatra) में 90 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 85 लोग लापता हैं. वहीं, आचेह (Aceh) में 47 मौतें दर्ज की गईं हैं और 51 लोग लापता हैं.

पानी में डूबे कई गांव

अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गईं और पहाड़ी इलाकों में बड़े-बड़े भूस्खलन हुए. कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं. सड़कें और पुल टूटने से राहत टीमें पहुंचने में भारी मुश्किलें आ रही हैं. हेलीकॉप्टर और नावों से लोगों को निकाला जा रहा है.

लापता लोगों को खोजना पहली प्राथमिकता

BNPB के प्रमुख ने बताया कि मौसम में सुधार के साथ बचाव कार्यों को और तेज कर दिया गया है. एजेंसी तीन तत्काल कार्यों को प्राथमिकता दे रही है. पहला, लापता लोगों के लिए खोज और बचाव (Search and Rescue) अभियान चलाना. दूसरा, बाधित संचार पहुंच को बहाल करना. तीसरा, प्रभावित निवासियों तक लॉजिस्टिक्स (Logistics) की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

उन्होंने बताया कि अधिकारी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. अत्यधिक बारिश और भूस्खलन के चलते कई इलाकों तक पहुंच मार्ग कट गया है. इसकी वजह से राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ के चलते हजारों लोगों को मजबूरन अपने घरों को छोड़ना पड़ा है और वे अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं. एजेंसी जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम कर रही है.

