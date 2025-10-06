US में फिर हेट क्राइम! भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने पूछा- तुम ठीक हो दोस्त तो हत्यारे ने सिर में मार दी गोली, मौत

अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक भारतीय मूल के मोटल मालिक की शुक्रवार दोपहर को गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक अपराधी ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी. जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसकी पहचान राकेश एहागाबन के रूप में की है. 51 साल के राकेश पिट्सबर्ग के रॉबिन्सन टाउनशिप में एक मोटल चलाते थे. वे कुछ लोगों को लड़ाई करता देखकर अपने होटल से बाहर निकले थे. पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक शहर है.

लोकल मीडिया के अनुसार पुलिस ने बताया है कि मोटल मैनेजर को 37 साल के स्टेनली यूजीन वेस्ट ने सिर में गोली मार दी. इससे पहले स्टेनली ने एक महिला से झगड़ रहा था. ये घटना मोटल के पार्किंग में हो रही थी. इस लड़ाई को देखते हुए राकेश बाहर निकले और उन्होंने माहौल का शांति करने के लिए स्टेनली से पूछा, "क्या तुम ठीक हो दोस्त?". इसके बाद स्टेनली ने राकेश को सिर में गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि यह बातचीत मोटल के निगरानी कैमरों में कैद हो गई.

मोटल एक तरह का आवास होता है, जो मुख्य रूप से मोटर वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक होता है. यह शब्द "मोटर" और "होटल" से मिलकर बना है. मोटल आमतौर पर सड़कों या हाईवे के किनारे स्थित होते हैं,जहां यात्री आसानी से रुक सकते हैं. इनमें कमरे, पार्किंग, और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिस्तर, बाथरूम, और कभी-कभी छोटा रेस्तरां होता है.

बता दें कि यह गोलीबारी उस घटना के कुछ ही सप्ताह बाद हुई, जब 50 वर्षीय भारतीय व्यक्ति चंद्रमौली नागमल्लैया की डलास के एक मोटल में उसकी पत्नी और बेटे के सामने टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद सिर काट दिया गया था.

झगड़ा देख बाहर निकले थे राकेश

पुलिस ने बताया कि आरोपी स्टेनली एक महिला और एक बच्चे के साथ लगभग दो हफ़्ते से पिट्सबर्ग मोटल में रह रहा था. उसका पता पिट्सबर्ग के उत्तरी हिस्से में पेज स्ट्रीट पर भी दर्ज है. गोलीबारी की यह घटना उस घटना के कुछ ही देर बाद हुई जब स्टेनली ने कथित तौर पर मोटल की पार्किंग में अपनी साथी महिला को गोली मार दी.

केस की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार महिला अपनी काली सेडान में एक बच्चे के साथ बैठी थी तभी हमलावर आया और उसने महिला की गर्दन पर गोली चला दी.

घायल महिला किसी तरह दोपहर लगभग 1 बजे (स्थानीय समयानुसार) डिक कर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर पहुंची, जहां पुलिस ने उसे बचाया. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि पिछली सीट पर बैठा बच्चा घायल नहीं हुआ.

क्या तुम ठीक हो दोस्त?

गोलीबारी के दौरान एहागाबन मोटल के बाहर पहुंचे. यहां उन्होंने बंदूक लेकर घूम रहे स्टेनली को देखा. कुछ न समझ पाए राकेश ने स्टेनली से पूछा,

" क्या तुम ठीक हो दोस्त?

स्थानीय मीडिया के हवाले से शिकायत में कहा गया है, "जैसे ही स्टेनली राकेश से कुछ ही कदम की दूरी पर पहुंचा, उसने अपनी बंदूक उठाई और उसके सिर में गोली मार दी." राकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

मोटल मालिक की हत्या करने के बाद स्टेनली बेपरवाही से पास में खड़ी एक यू-हॉल वैन की ओर चला गया और इस वैन को चलाकर भाग गया.

मोटल में गोलीबारी के बाद पुलिस ने हमलावर का पिट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स इलाके में पता लगाया. पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस अधिकारियों पर भी गोली चलाई.

इस दौरान पिट्सबर्ग के एक अधिकारी को भी गोली लगी और उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद स्टेनली यूजीन वेस्ट को भी पुलिस ने गोली मारी और उसे अस्पताल ले जाया गया. गिरफ्तारी के दस्तावेजों के अनुसार हमलावर की हरकतें जानबूझकर और बिना उकसावे के की गई थीं.

