कनाडा: ब्रैम्पटन में लगी भीषण आग, भारतीय समेत 5 की मौत, बचने के लिए खिड़की से कूदी गर्भवती महिला

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में 20 नवंबर को आग लगने की एक भीषण घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे. टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है.

टोरंटो स्थित मिशन ने पुष्टि की है कि उन्होंने प्रभावित परिवारों से संपर्क स्थापित कर लिया है और उन्हें आवश्यक सभी सहायता प्रदान की जा रही है.

दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "हम ब्रैम्पटन में विनाशकारी आग की घटना में भारतीय नागरिकों के दुखद निधन से गहरे दुखी हैं. वाणिज्य दूतावास शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है और दुःख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है."

जान बचाने के लिए खिड़की से कूदी गर्भवती महिला

आग लगने की इस घटना में कुल पांच लोग मारे गए हैं. घटनास्थल पर तीन महिलाएं और एक बच्चा मृत पाए गए. सबसे दुखद यह रहा कि एक गर्भवती महिला आग से बचने के लिए खिड़की से कूद गई और घायल हो गई. उसे आपातकालीन सर्जरी के लिए ले जाया गया, लेकिन उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, अस्पताल में भर्ती कराए गए चार अन्य लोगों की हालत स्थिर है, हालांकि कुछ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. इनमें एक पांच वर्षीय लड़का भी शामिल है, जिसकी हालत में "काफी सुधार" हो रहा है.

जांच और मकान मालिक पर सवाल

यह आग 20 नवंबर को सुबह लगभग 2.15 बजे मैकलॉघलिन और रिमेम्ब्रेंस रोड्स के क्षेत्र में लगी थी. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और ओंटारियो के फायर मार्शल का कार्यालय इसकी जांच कर रहा है.

मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि घर का मालिक एक "गैरहाजिक मकान मालिक" था, जिसका बेसमेंट यूनिट में नियमों के उल्लंघन का इतिहास रहा है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उनकी मुख्य प्राथमिकता फिलहाल पीड़ितों और गवाहों का प्रबंधन करना है.

