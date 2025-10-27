scorecardresearch
 

'2028 में उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में नहीं रहूंगा', ट्रंप ने साफ किया रुख

डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में वाइस प्रेसिडेंट बनने की अटकलों को खारिज किया है. अमेरिका का संविधान तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति नहीं देता है. ऐसे में माना जा रहा था कि ट्रंप उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे. यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके कुछ समर्थक उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस में लाने के लिए 'वाइस प्रेसिडेंट रूट' का सुझाव दे रहे थे.

ट्रंप ने कहा, 'ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मैं 2028 में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुनाव लड़ूं. यह विचार ही गलत है.' उन्होंने पहले भी इस विषय पर मजाकिया लहजे में बात की थी और 'Trump 2028' लिखी टोपियां अपने समर्थकों को दी थीं.

तीसरी बार नहीं बन सकते राष्ट्रपति

अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता. हालांकि, कुछ लोगों ने यह तर्क दिया था कि ट्रंप किसी और उम्मीदवार के साथ वाइस प्रेसिडेंट बनकर चुनाव लड़ सकते हैं और फिर अगर वह राष्ट्रपति इस्तीफा दें, तो ट्रंप दोबारा पद संभाल सकते हैं.

वेंस और रूबियो से ट्रंप को उम्मीद 

कानूनी विशेषज्ञों और विरोधियों ने इस विचार को संवैधानिक रूप से अवैध बताया है. ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ही भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में टेलेंट की कोई कमी नहीं है.

ट्रंप का यह बयान उन अफवाहों पर सीधा जवाब माना जा रहा है जो पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी राजनीति में घूम रही थीं. उन्होंने इस तरह के किसी भी “बैकडोर रिटर्न” की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है.

---- समाप्त ----
