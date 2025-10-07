अमेरिका में गुजराती मोटल मैनेजर की गोली मारकर हुई थी हत्या... अब सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

अमेरिका के पिट्सबर्ग में शुक्रवार दोपहर एक भारतीय मूल के मोटल मालिक राकेश एहागबन पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 51 वर्षीय पटेल अपने मोटल के बाहर किसी हलचल की जांच करने निकले थे, तभी हमलावर ने उन्हें नजदीक से गोली मार दी. अब इस घटना के आखिरी पलों का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पटेल आराम से मोटल से बाहर निकलते हैं और पार्किंग में मौजूद हलचल देखने जाते हैं. उसी दौरान हथियारबंद हमलावर स्टैनली यूजीन वेस्ट उनकी ओर बढ़ता है. पटेल उससे पूछते हैं, “आर यू ऑलराइट, बड?” (क्या तुम ठीक हो?) और अगले ही पल वेस्ट उन पर गोली चला देता है.

हमलावर वेस्ट, जो अपनी महिला साथी और एक बच्चे के साथ उसी मोटल में ठहरा हुआ था, हत्या के बाद वहां से फरार हो गया. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

गुजरात निवासी थे पटेल

राकेश पटेल मूल रूप से गुजरात के सूरत जिले के बारडोली के पास रायम गांव के रहने वाले थे. घटना के समय वे रॉबिन्सन टाउनशिप के पिट्सबर्ग मोटल के मालिक थे. शुक्रवार दोपहर किसी विवाद की आवाज सुनकर जब वे बाहर निकले, तो उन्हें सिर में गोली मार दी गई.

Advertisement

यह गोलीबारी उस घटना के कुछ हफ्तों बाद हुई है, जिसमें डलास में 50 वर्षीय भारतीय चंद्रमौली नागमल्लैया की उनके मोटल में उनके परिवार के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अमेरिका में इस साल अब तक गुजरात मूल के सात मोटल मालिक या प्रबंधक विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी मोटल उद्योग में 60% स्वामित्व गुजराती मूल के लोगों के पास है.

हमलावर ने पुलिस अधिकारी पर भी चलाई गोली

पुलिस के अनुसार, आरोपी स्टैनली वेस्ट लगभग दो हफ्तों से उस मोटल में एक महिला और बच्चे के साथ रह रहा था. घटना से कुछ समय पहले उसने अपनी साथी मानी जा रही महिला पर भी गोली चलाई थी.

जांच में सामने आया कि महिला अपनी काली कार में बच्चे के साथ बैठी थी, तभी वेस्ट ने पास आकर उसकी गर्दन पर गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल महिला कार चलाते हुए पास के “डिक कर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर” तक पहुंची, जहां पुलिस को वह मिली. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बच्चा सुरक्षित है.

मोटल मालिक की हत्या के बाद वेस्ट पास खड़ी एक यू-हॉल वैन में बैठकर आराम से वहां से चला गया. बाद में पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे पिट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स इलाके में घेर लिया, जहां मुठभेड़ में एक पुलिस जासूस घायल हो गया.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि वेस्ट के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और दूसरों की जान खतरे में डालने के आरोप दर्ज किए गए हैं.

---- समाप्त ----