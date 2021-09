‘Blah..Blah..Blah..’, क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्रेटा थनबर्ग ने उड़ाया वर्ल्ड लीडर्स का मजाक

स्वीडिश क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर वर्ल्ड लीडर्स पर निशाना साधा है. मिलान में हुए यूथ फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जब ग्रेटा ने अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने पर्यावरण के मुद्दे पर नेताओं-सरकारों के गलत वादे को याद दिलाया.

ग्रेटा थनबर्ग ने इस दौरान ‘Blah..Blah..Blah’ कहते हुए नेताओं को घेरा. अब ग्रेटा का भाषण दुनियाभर में वायरल हो रहा है. दरअसल, ग्रेटा ने यहां कहा कि नेताओं ने क्लाइमेट चेंज के मसले पर सिर्फ बातें की हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया है.

ग्रेटा ने कहा कि हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और इसके लिए काम करते रहना चाहिए. ग्रेटा थनबर्ग ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का मज़ाक उड़ाया.

‘Thirty years of blah, blah, blah,’ @GretaThunberg told the opening session of a Youth4Climate event, striking a skeptical tone for this week’s climate talks in Italy https://t.co/mskHfSsG9c pic.twitter.com/qWFcqjTAVs