scorecardresearch
 

Feedback

नाइट शिफ्ट का बोझ... नर्स ने जहरीला इंजेक्शन देकर 10 मरीजों की कर दी हत्या

2020 से अस्पताल में काम करने वाले पुरुष नर्स ने दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच 10 मरीजों की हत्या कर दी. इसके अलावा 27 मरीजों की हत्या की कोशिश की.

Advertisement
X
जर्मनी की नर्स ने 10 मरीजों को उतारा मौत के घाट (Photo: AP)
जर्मनी की नर्स ने 10 मरीजों को उतारा मौत के घाट (Photo: AP)

पश्चिमी जर्मनी के एक पुरुष नर्स को 10 मरीजों की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने उन्हें 10 मरीजों की हत्या और 27 अन्य की हत्या की कोशिश का दोषी पाया है.

प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि दोषी नर्स ने जानलेवा सेडेटिव्स और पेनकिलर्स का इस्तेमाल कर अपने मरीजों की हत्या कर दी. इनमें अधिकतर बुजुर्ग थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, नर्स ने नाइट शिफ्ट के दौरान अपना वर्कलोड कम करने के लिए इन मरीजों की हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष का कहना है कि नर्स का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. नर्स का मकसद ये था कि मरीज जल्दी सो जाएं और उसे रातभर मेहनत न करनी पड़े.

सम्बंधित ख़बरें

Germany 2000 Cranes Dead
जर्मनी में 2000 से ज्यादा सारस मरे मिले... इस बीमारी का फैला कहर 
lufthansa
शिकागो-जर्मनी फ्लाइट में भारतीय नागरिक ने किया हमला, दो युवक घायल 
पहली बार चूहे ने हवा में चमगादड़ का शिकार किया, जानें.. 
Rat Bat Hunt Video
पहली बार चूहे ने किया हवा में चमगादड़ का शिकार...Video देख वैज्ञानिक हैरान 
पीयूष गोयल ने बर्लिन में जर्मन CEOs से की मुलाकात, बोले- भारत की ग्रोथ पर दुनिया को भरोसा 

जांच में सामने आया कि उसने कई मरीजों को मॉर्फिन और मिडाजोलम नाम की दवाओं की जरूरत से अधिक मात्रा दे दी, जो इतनी तेज होती हैं कि जान भी ले सकती हैं.

आरोपी पुरुष नर्स को 2024 में गिरफ्तार किया गया था. उसने 2007 में अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की थी. वह 2020 से इस अस्पताल में काम कर रहा था.

Advertisement

ये हत्याएं दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच पश्चिमी जर्मनी के वुरसेलेन के हॉस्पिटल में हुई. जांचकर्ता इसके अलावा अन्य संदिग्ध मामलों की भी जांच कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामले इन गंभीर हैं कि नर्स को कम से कम 15 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं. जर्मनी में उम्रकैद की सजा की अवधि कम से कम 15 साल है.

बता दें कि यह मामला नाएल्स हेगेल जैसा ही है, जिसे 2019 में जर्मनी के दो अस्पतालों में 85 मरीजों की हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा दी गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement