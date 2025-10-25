scorecardresearch
 

यूरेनियम खरीदते चीन के 3 नागरिक अरेस्ट, रूस के रास्ते ले जाने की थी प्लानिंग

जॉर्जिया में भारी मात्रा में यूरेन‍ियम मौजूद है. इसी वजह से यहां न्यूक्लियर मैटीरियल्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है. 2019 में दो लोगों को 28 लाख डॉलर के यूरेनियम-238 की हैंडलिंग और बिक्री के लिए गिरफ्तार किया था.

जॉर्जिया में यूरेनियम खरीदने की कोशिश करते चीन के नागरिक अरेस्ट (Photo: AP)
जॉर्जिया में यूरेनियम खरीदने की कोशिश करते चीन के नागरिक अरेस्ट (Photo: AP)

जॉर्जिया में चीन के तीन नागरिकों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है. चीन के इन नागरिकों को अवैध रूप से यूरेनियम खरीदने के आरोप में अरेस्ट किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में ये लोग अवैध रूप से दो किलोग्राम यूरेनियम खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी कीमत 3.3 करोड़ रुपेय के आसपास बताई गई.

आरोप है कि ये लोग यूरेनियम को अवैध रूप से रूस के रास्ते चीन ले जाने की फिराक में थे. लेकिन जॉर्जिया की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया. इन तीनों चीनी नागरिकों पर जॉर्जिया के परमाणु मैटीरियल्स से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है. इन तीनों को दस साल तक की सजा हो सकती है.

बता दें कि जॉर्जिया परमाणु मैटीरियल्स की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है. इससे पहले जुलाई 2025 में जॉर्जिया और तुर्की के कुछ नागरिकों को रेडियोक्टिव पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था. दरअसल यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है.

