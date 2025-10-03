scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका के बाद फ्रांस में शटडाउन! स्पेंडिंग कट के खिलाफ 200 शहरों में स्ट्राइक, एफिल टावर भी बंद

फ्रांस के 200 से अधिक शहरों में हजारों लोग हड़ताल और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें वर्कर्स, रिटायर्ड लोग और छात्र शामिल थे. प्रदर्शनकारियों ने खर्चों में कटौती का विरोध करते हुए अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने की मांग की है. राजधानी पेरिस में आइफल टॉवर भी हड़ताल के कारण बंद रहा.

Advertisement
X
फ्रांस के प्रमुख यूनियनों ने सरकार से बजट प्रस्तावों में बदलाव की मांग की है. (Photo: AFP)
फ्रांस के प्रमुख यूनियनों ने सरकार से बजट प्रस्तावों में बदलाव की मांग की है. (Photo: AFP)

फ्रांस में गुरुवार को बड़े पैमाने पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने खर्चों में कटौती का विरोध करते हुए अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग की. इस दौरान राजधानी पेरिस का मशहूर आइफल टॉवर भी बंद रहा.

200 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन

फ्रांस के 200 से अधिक शहरों और कस्बों में हजारों कामगार, रिटायर्ड लोग और छात्र सड़कों पर उतरे. पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने प्लेस द’इटली (Place d’Italie) से मार्च की शुरुआत की. आइफल टॉवर प्रशासन ने बयान जारी कर बताया कि हड़ताल की वजह से स्मारक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

कनाडा की बर्फ से फ्रांस के वाइनयार्ड तक...अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये देश 
Iran Supreme Leader Khamenei
ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और यूके से राजदूत बुलाए, न्यूक्लियर समझौते पर यूरोपीय देशों की आलोचना 
Nicolas Sarkozy
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल, लीबिया के गद्दाफी से लिया था अवैध चुनावी चंदा 
macron on trump nobel prize
Trump के नोबेल शांति पुरस्कार पर Macron की टिप्पणी 
फ्रांस ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर दी देश की मान्यता, देखें 'दुनिया आजतक' 

यूनियनों की अगुवाई में विरोध

यह देशव्यापी हड़ताल फ्रांस की प्रमुख यूनियनों ने बुलाई है. पिछले महीने से बजट को लेकर चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और बहस के बीच यह विरोध प्रदर्शनों की नई कड़ी है. यूनियनों का कहना है कि सरकार को पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के बजट प्रस्तावों को छोड़ देना चाहिए, जिनमें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर रोक और खर्चों में कटौती जैसी बातें शामिल हैं. यूनियनों ने चेतावनी दी है कि ऐसे कदम कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों की क्रयशक्ति को और कमजोर करेंगे. वे अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

Advertisement

नई सरकार पर दबाव

पिछले महीने ही प्रधानमंत्री बने सेबास्टियन लेकोर्नू ने अभी तक अपने बजट की विस्तृत जानकारी नहीं दी है और न ही अपनी मंत्रिमंडल टीम की घोषणा की है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार का गठन होगा और साल के अंत तक संसद में बजट बिल पर बहस की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement