सोने की परत में मृतकों को क्यों लपेटते थे मिस्रवासी? हजारों साल पुरानी ममी से खुले चौंकाने वाले राज

मिस्र में सोने की परत में लिपटी एक ममी ने प्राचीन मिस्र के कई राज खोले हैं. प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि सोना देवताओं का रंग है. इसलिए वो शवों को ममी बनाने के लिए सोने की पत्तियों से ढकते थे ताकि अगले जन्म में मृतक दैवीय गुणों से युक्त हो.

X

हेकाशेप्स की ममी (Photo- Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)