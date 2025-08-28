scorecardresearch
 

दुबई की प्रिंसेज ने अमेरिकी रैपर से की सगाई, पिछले साल इंस्टाग्राम पर पति को दिया था तलाक

शेखा माहरा ने मई 2023 में शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की थी. उन्होंने उसी साल मई में एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने शेखा माहरा बिंत माना बिन मोहम्मद अल मकतूम रखा है.

दुबई प्रिंसेज ने रैपर संग की सगाई (Photo: Facebook)
दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी और प्रिसेंज शेखा महरा मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने मोरक्को मूल के अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना से सगाई कर ली है. शेखा ने पिछले साल इंस्टाग्राम पर अपने पति को तलाक दे दिया था.

मोरक्को मूल के अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना के प्रतिनिधि करीम खरबॉच ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस साल जून में पेरिस फैशन वीक के दौरान मोंटाना ने महरा को प्रपोज किया था. दरअसल पेरिस फैशन वीक में 40 साल के रैपर मोंटाना ने डेब्यू किया था.

दुबई की प्रिंसेस शेखा महरा ने पिछले साल इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने पति से तलाक लेने का ऐलान किया था. उन्होंने पोस्ट में तीन बार तलाक लिखकर उनसे अलग होने का कदम उठाया था. शेख महरा के इस पोस्ट के बाद उनकी काफी चर्चा हुई थी. इसके बाद महरा ने Divorce नाम से परफ्यूम भी लॉन्च किया था. 

महरा ने इंस्टाग्राम पर अपने पति से तलाक का ऐलान करते हुए लिखा था, 'प्यारे पति, जैसा कि आप अन्य लोगों के साथ व्यस्त होंगे. इस बीच मैं हमारे तलाक का ऐलान करती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं और मैं आपको तलाक देती हूं. ध्यान रखना. आपकी एक्स वाइफ.' 

बता दें कि 1994 में पैदा हुईं महरा ने 2023 में शेख मना बिन से निकाह किया था. उन्होंने निकाह के पांच महीने बाद अपने गर्भवती होने की जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा की थी. उन्होंने अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए कहा था कि केवल हम तीन.

