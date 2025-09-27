ट्रंप की टाइलेनॉल और वैक्सीन पर फिर चेतावनी, बोले गर्भवती महिलाओं और बच्चों को न दें टाइलेनॉल, वैक्सीन शेड्यूल बदलें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में टाइलेनॉल (Tylenol) के इस्तेमाल और वैक्सीन शेड्यूल को लेकर अपनी चेतावनी दोहराई. उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को Tylenol न देने और वैक्सीन शेड्यूल बदलने की सिफारिश की. ट्रंप ने ये चेतावनी चिकित्सा विशेषज्ञों और संगठनों की आलोचना के बावजूद दी. उन्होंने इन दावों को अमेरिकी स्वास्थ्य नीति के केंद्र में ला दिया है.

ट्रंप ने शुक्रवार को अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, 'गर्भवती महिलाओं, जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो Tylenol का इस्तेमाल न करें. लगभग किसी भी कारण से अपने छोटे बच्चे को Tylenol न दें.'

ट्रंप ने ये चेतावनी चिकित्सा विशेषज्ञों और संगठनों की आलोचना के बावजूद दोहराई है. Tylenol में मौजूद सक्रिय संघटक एसिटामिनोफेन की सुरक्षा पर चिकित्सा समुदाय दशकों से भरोसा करता रहा है.

वैक्सीन शेड्यूल बदलने की सिफारिश

ट्रंप ने टाइलेनॉल के साथ-साथ स्थापित वैक्सीन शेड्यूल को बदलने की सिफारिशों को भी दोहराया है. उन्होंने खसरा-कण्ठमाला-रूबेला (MMR) वैक्सीन को तीन पूरी तरह से अलग खुराक में तोड़ने का आह्वान किया. इसके अलावा उन्होंने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 12 साल या उससे अधिक उम्र तक देरी से लगाने की भी सिफारिश की.

5 अलग मेडिकल विजिट

उन्होंने ये भी कहा, 'चिकन पॉक्स शॉट अलग से लें, हेपेटाइटिस बी शॉट 12 साल या उससे अधिक उम्र में लें, और, महत्वपूर्ण रूप से 5 अलग मेडिकल विज़िट में वैक्सीन लें.' ट्रंप की इन टिप्पणियों ने एक बार फिर स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित नहीं होने वाली चिकित्सा सलाह पर ध्यान आकर्षित किया है.

वहीं, सोमवार को व्हाइट हाउस में एक असाधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ऑटिज्म को बचपन के टीकों और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा टाइलेनॉल लेने से जोड़ा था. इस तरह उन्होंने ऐसे दावों को अमेरिकी स्वास्थ्य नीति के केंद्र में ला दिया जो वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं.

मेडिकल संगठनों ने की आलोचना

ट्रंप की टिप्पणियों की चिकित्सा संगठनों और कई वकालत संगठनों ने कड़ी निंदा की है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि गर्भवती होने पर डॉक्टर की देखरेख में एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल करना सुरक्षित है, जिसे दशकों के अध्ययन और अभ्यास द्वारा समर्थित किया गया है.

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के निदेशक ने मीडिया इंटरव्यू में और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर ने चिकित्सकों को लिखित नोटिस में कहा कि एसिटामिनोफेन और ऑटिज्म के बीच एसोसिएशन है, लेकिन साबित लिंक नहीं और महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

