'भारत समेत दूसरे BRICS देशों को देना होगा अतिरिक्त 10% टैरिफ', ट्रेड डील से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस बारे में बहुत जल्द फैसला हो जाएगा. ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अ​फ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं. व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'ब्रिक्स में शामिल देशों को जल्द ही 10 प्रतिशत का शुल्क देना होगा. ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी.'

इससे एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स गठबंधन को अमेरिकी हितों के लिए बढ़ते खतरे के रूप में देखते हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का वचन दिया है कि अमेरिका के साथ विश्व मंच पर निष्पक्ष व्यवहार हो. ब्राजील, रूस, भारत और चीन ब्रिक्स गठबंधन के प्रारंभित सदस्य हैं. साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. तब से, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया का भी इसमें स्वागत किया गया है, जिससे ब्रिक्स गठबंधन में कुल सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है.

#WATCH | On India, in respect of tariffs, US President Donald Trump says, "...They will certainly have to pay 10% if they are in BRICS because BRICS was set up to hurt us, to degenerate our dollar...The Dollar is king. We are going to keep it that way. If people want to challenge… pic.twitter.com/VgVF2olMPL