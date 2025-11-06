scorecardresearch
 

भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में कितने जेट गिरे? ये क्या... ट्रंप ने फिर बदल दिया नंबर, जानें इस बार कितने?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान विवाद पर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मई में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान आठ विमान मार गिराए गए थे और उनकी दखल से दोनों देशों के बीच युद्ध टला. मियामी में एक बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर व्यापारिक दबाव डालकर संघर्षविराम करवाया था.

पिछले कुछ महीनों में ट्रंप 60 से ज्यादा बार भारत-पाक विवाद का जिक्र कर चुके हैं. (File Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर कुछ दिनों में भारत-पाकिस्तान विवाद की याद आ ही जाती है. वह हर बार इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर और बिना किसी सबूत के बड़े-बड़े दावों के साथ उठाते रहते हैं. अब इस बार ट्रंप ने मई में हुए तीन दिन के सैन्य संघर्ष के दौरान गिराए गए विमानों की संख्या को फिर से 'रिवाइज' किया है. और इस बार भी वह दुनिया को यह याद दिलाना नहीं भूले कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक दबाव डालकर सीजफायर करवाया था.

बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में किया दावा

कार्यक्रम भले ही एक बिजनेस फोरम का था, लेकिन ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के लिए हर मंच खुद की तारीफ करने और अपनी 'वॉर-स्टॉपर' छवि दिखाने का मौका होता है. मियामी में आयोजित 'अमेरिका बिजनेस फोरम' में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि 7 से 10 मई के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आठ विमान मार गिराए गए थे.

उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं, मैं दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के साथ व्यापार समझौते के बीच में था. फिर मैंने अखबार में पढ़ा कि वे युद्ध की तैयारी में हैं. सात विमान गिराए गए, और आठवां बुरी तरह क्षतिग्रस्त था... यानी कुल मिलाकर आठ विमान गिराए गए.'

60 से ज्यादा बार कर चुके हैं जिक्र
 
पिछले कुछ महीनों में ट्रंप 60 से ज्यादा बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष में 'शांति स्थापित करने' का श्रेय खुद को दे चुके हैं, हालांकि उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि गिराए गए विमान किस देश के थे. शुरुआत में उन्होंने कहा था कि पांच विमान गिराए गए थे. कुछ महीने बाद उन्होंने संख्या बढ़ाकर सात कर दी.

पाकिस्तान के 8 से 10 लड़ाकू विमान ढेर

अक्टूबर में टोक्यो में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, 'अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे आमने-सामने थे. सात नए, सुंदर विमान गिराए गए थे.' भारत ने यह स्वीकार किया है कि उसे कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसने यह भी कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 8 से 10 लड़ाकू विमान- जिनमें अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 शामिल थे- जमीन और हवा दोनों में नष्ट कर दिए गए.

    Advertisement