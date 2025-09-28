scorecardresearch
 

'You're fired!', ट्रंप ने पोस्ट किया Fed गवर्नर जेरोम पॉवेल का कार्टून, अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ी चिंता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को बर्खास्त करने का संकेत दिया है, जो ब्याज दरों में हालिया कटौती के बाद आया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया जो इस ओर इशारा करता है. ट्रंप और पॉवेल के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं.

ट्रंप और पॉवेल के बीच पुराने मतभेद हैं, जबकि खुद ट्रंप ने ही उनकी नियुक्ति की थी. (Photo: Social Media)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को बर्खास्त करने की अपनी योजना का इशारा किया है. फोटो में ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं- You are Fired! यह मामला पॉवेल की ओर से ब्याज दरें घटाने के फैसले के बाद सामने आया है. ट्रंप और पॉवेल के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से टकराव चल रहा है. ट्रंप ने ही पॉवेल को इस पद पर नियुक्त किया था, लेकिन कई बार उन्हें हटाने की धमकी दे चुके हैं. 

अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या होगा?

राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक की भी आलोचना की है. इस वजह से अमेरिकी जनता में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ट्रंप की पिछली दो पोस्ट्स, जो उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंतर से शेयर की थीं, में उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने होम लोन की दरें कम कर दी हैं. 

दरअसल, इस महीने की शुरुआत में फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दर में एक चौथाई अंक की कटौती की थी और इस साल दो और कटौती का अनुमान जताया था. इसका कारण देश के श्रम बाजार की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताएं बताई गईं. दिसंबर के बाद यह पहली कटौती थी, जिससे अल्पकालिक दर लगभग 4.3% से घटकर 4.1% हो गई.

2% के तय लक्ष्य से ऊपर महंगाई
 
चेयरमैन पॉवेल के नेतृत्व में फेड अधिकारी अब तक दरों को स्थिर रखे हुए थे, ताकि टैरिफ, सख्त आव्रजन नीतियों और ट्रंप प्रशासन के अन्य फैसलों का मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर असर देखा जा सके. हालांकि अब फेड का ध्यान मुद्रास्फीति से हटकर रोजगार पर ज्यादा केंद्रित हो गया है. 

मुद्रास्फीति अभी भी 2% के लक्ष्य से थोड़ा ऊपर बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में नई नौकरियां लगभग बंद हो गई हैं और बेरोजगारी दर बढ़ रही है. दरें घटाने से घर, गाड़ियों और कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता हो सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

