'ये मेरी आखिरी चेतावनी है...', हमास के सामने ट्रंप ने रखी शर्तें और दे डाली 'लास्ट वॉर्निंग'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को हमास को अपनी 'आखिरी चेतावनी' जारी करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं. अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले.'

ट्रंप की 'लास्ट वॉर्निंग'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने शर्तें नहीं मानीं तो इसके गंभीर नतीजे होंगे. यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब और कोई नहीं होगी!' न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इजरायल के N12 न्यूज के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने शनिवार को हमास के सामने नया युद्धविराम प्रस्ताव रखा है.

इस समझौते के तहत, हमास को युद्धविराम के पहले ही दिन बचे हुए 48 बंधकों को रिहा करना होगा, जिसके बदले इजरायल में बंद हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा. इसी दौरान गाजा पट्टी में युद्ध खत्म करने पर बातचीत होगी.

ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार कर रहा इजरायल

रॉयटर्स के मुताबिक, एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव पर 'गंभीरता से विचार कर रहा है', लेकिन उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया. रविवार को इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि अगर हमास बंधकों को छोड़ दे और हथियार डाल दे, तो गाजा में युद्ध खत्म हो सकता है.

यह बयान उन्होंने यरुशलम में अपने डेनमार्क के समकक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया. यह बयान ठीक एक दिन बाद आया जब हमास ने अपना पुराना रुख दोहराया था कि वह सभी बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इजरायल युद्ध खत्म करने और गाजा सिटी से अपनी सेना हटाने पर सहमत होगा.

