प्राइवेट आइलैंड, 'लोलिता एक्सप्रेस' और ट्रंप-जेफरी की पार्टियां... क्या है क्लासिफाइड एपस्टीन फाइल्स जिसकी ओर मस्क ने किया इशारा!

एक राष्ट्रपति और एक पूंजीपति की दोस्ती में दरार क्या आई? अतीत के पन्नों में दबे कुछ राज छन-छन कर बाहर आने लगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति एलॉन मस्क के बीच ऐसी कड़वाहट हुई कि मस्क अपने मित्र के जवानी के दिनों के राज को सार्वजनिक करने लगे.

टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एपस्टिन (Jeffrey Epstein) फाइल्स में है. मस्क ने संकेत दिया है कि यही वजह है कि ये फाइल्स 'अति गोपनीय' फाइलों की कैटेगरी में आते हैं और अब तक इसे 'डिक्लासिफाई' नहीं किया गया है.

ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच टकराव की खबरें आपने पढ़ी होंगी. लेकिन हो सकता है कि जेफरी एपस्टिन के नाम से आप परिचित न हों. कौन है ये जेफरी एपस्टिन. क्या है जेफरी एपस्टिन फाइल्स? क्यों इस फाइल्स में ट्रंप का नाम आना एक बड़ी खबर है. इतनी बड़ी खबर कि एलॉन मस्क स्वयं इसकी घोषणा कर रहे हैं.

वाकई बड़ा बम गिराने का समय आ गया

एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया, "अब वाकई बड़ा बम गिराने का समय आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन फाइलों में है.और यही असली वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है. आपका दिन शुभ हो, DJT!"

कौन है जेफरी एपस्टिन जिसकी चर्चा कर मस्क ने अमेरिका की राजनीति में हलचल ला दी है.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!