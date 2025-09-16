scorecardresearch
 

ट्रंप ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर किया 15 अरब डॉलर का मानहानि मुकदमा, बोले- दशकों से मेरे बारे में झूठ फैला रहा है अखबार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' अखबार के खिलाफ 15 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अखबार पर अपने और अपने परिवार के खिलाफ लंबे वक्त तक झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि अखबार के खिलाफ मुकदमा फ्लोरिडा में दायर किया जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये मुकदमा दशकों से उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने खिलाफ दायर किया है, जिसमें दिवंगत सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंध भी शामिल हैं.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर अखबार पर अपने खिलाफ, अपने परिवार, कारोबार के खिलाफ दशकों तक झूठ फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने अखबार को रैडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी का पिछलग्गू करार दिया है. ट्रंप ने ये भी कहा कि मुकदमा फ्लोरिडा में दायर किया जाएगा.

'दशकों से झूठ फैला रहा है अखबार'

उन्होंने दावा किया कि अखबार ने आपके पसंदीदा राष्ट्रपति (मैं!), मेरे परिवार, व्यवसाय, अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट, MAGA और पूरे राष्ट्र के बारे में दशकों से झूठ फैलाया है. मैं इस एक बार सम्मानित 'रैग' को जिम्मेदार ठहराने पर गर्व महसूस कर रहा हूं.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले भी एबीसी/डिज्नी, 60 मिनट्स/सीबीएस/पैरामाउंट जैसे समाचार नेटवर्क के खिलाफ सफल मुकदमे चलाए हैं, जिन्होंने उन्हें झूठा बदनाम किया था. ट्रंप ने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी अखबार को बहुत लंबे वक्त तक खुलेआम झूठ बोलने और मुझे बदनाम करने की अनुमति नहीं है.

'अमेरिका को फिर से बनाइए महान'

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने लंबे समय से इस तरह का दुर्व्यवहार किया है जो अस्वीकार्य और गैरकानूनी है. न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत लंबे समय से खुलेआम झूठ बोलने, बदनाम करने और मुझे बदनाम करने की छूट दी गई और अब ये सब बंद करने का वक्त आ गया है! ये मुकदमा महान राज्य फ्लोरिडा में लाया जा रहा है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद. अमेरिका को फिर से महान बनाइए!

क्या है मामला

इससे पहले एक हाउस कमेटी को एपस्टीन की संपत्ति से ट्रंप को उनके 50वें जन्मदिन पर कथित तौर पर भेजे गए पत्रों और तस्वीरों का एक संग्रह मिला था. इन डॉक्यूमेंट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का एक संदेश और एक महिला के स्केच के अंदर लिखा एक नोट भी शामिल था, जो कथित तौर पर ट्रंप का था.

ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एपस्टीन से बहुत पहले ही संबंध तोड़ लिए थे. उन्होंने उस पत्र को लिखने या महिला का चित्र बनाने से इनकार किया है. उन्होंने ये भी कहा कि इस पत्र में जो शब्द हैं, वे उनके नहीं हैं. हालांकि, उस नोट पर ट्रंप का नाम और कथित तौर पर उनके हस्ताक्षर थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही एपस्टीन फाइलों पर रिपोर्टिंग के लिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक रुपर्ट मर्डोक पर मुकदमा दर्ज करा चुके हैं.

एपस्टीन का ये सेक्स स्कैंडल अमेरिका की सीमाओं से परे भी फैला है, जिसके चलते यूके ने वाशिंगटन में अपने राजदूत को वापस बुला लिया था. एपस्टीन 2019 में एक न्यूयॉर्क जेल में मौत हो गई थी और उनकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल उनकी सहायता करने के लिए जेल की सजा काट रही हैं.

---- समाप्त ----
