'उस जानवर को सिर्फ मौत की सजा मिले', यूक्रेनी महिला के हत्यारे के खिलाफ फूटा ट्रंप का गुस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शार्लट की लाइट रेल में यूक्रेनी शरणार्थी इरीना जरुत्स्का की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी डिकार्लोस ब्राउन जूनियर को मौत की सजा देने की मांग की है. ट्रंप ने आरोपी को 'जानवर' कहा और फौरन ट्रायल की बात कही. आरोपी पर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हत्या का केस दर्ज है.

ट्रंप ने यूक्रेनी महिला के हत्यारे के लिए 'क्विक ट्रायल और डेथ पेनल्टी' की मांग की है. (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शार्लट की लाइट रेल में एक यूक्रेनी महिला की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आरोपी के लिए 'जानवर' शब्द का इस्तेमाल किया.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, 'वह जानवर जिसने इतनी हिंसक तरीके से उस खूबसूरत लड़की की हत्या की, जो शांति और सुरक्षा की तलाश में अमेरिका आई थी, उसे ‘फौरन’ (बिना किसी शक के!) ट्रायल मिलना चाहिए और सिर्फ मौत की सजा दी जानी चाहिए. और कोई विकल्प नहीं हो सकता.'

कौन थीं इरीना जरुत्स्का?

23 साल की यूक्रेनी शरणार्थी इरीना जरुत्स्का की 22 अगस्त को शार्लट की लाइट रेल में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. 34 साल का आरोपी डिकार्लोस ब्राउन जूनियर उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर 'मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हत्या' का केस दर्ज किया गया है, जिसके चलते उसे मौत की सजा मिल सकती है.

मेट्रो की फंडिंग रोकने की चेतावनी

ब्राउन पहले से ही कई बार अपराध कर चुका है और बताया जा रहा है कि उसने बिना किसी उकसावे के जरुत्स्का पर हमला किया. परिवहन मंत्री डफी ने सुरक्षा जांच का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी जांच में खामियां मिलीं तो शार्लट शहर की मेट्रो को मिलने वाली फेडरल फंडिंग रोकी जा सकती है. उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं की 'सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसी' ने जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. उनका कहना है कि इस साल शार्लट में ट्रांजिट वर्करों पर 6 हमले हुए हैं, जबकि पिछले साल सिर्फ 1 हुआ था.

