scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन-PAK के गुट में शामिल होने की कोशिश में बांग्लादेश! यूनुस के मंत्री बोले, 'भारत को छोड़ना...'

चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश ने एक नया त्रिपक्षीय ब्लॉक बनाने की योजना की पुष्टि की है. इस ब्लॉक के जरिए चीन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है. माना जा रहा है कि यह नया क्षेत्रीय गठबंधन सार्क की जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है जिसमें भारत शामिल नहीं होगा.

Advertisement
X
चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश मिलकर नया क्षेत्रीय ब्लॉक बनाने की तैयारी में हैं (File Photo)
चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश मिलकर नया क्षेत्रीय ब्लॉक बनाने की तैयारी में हैं (File Photo)

भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश में बांग्लादेश भी अब शामिल हो गया है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ब्लॉक बना रहा है. अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि वो इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा. बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी ब्लॉक में शामिल होना बांग्लादेश के लिए संभव है.

बांग्लादेश की तरफ से यह टिप्पणी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश को शामिल करते हुए एक नए त्रिपक्षीय ब्लॉक बनाने का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि ब्लॉक की शुरुआत हो चुकी है और क्षेत्र के अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

बांग्लादेश समाचार एजेंसी (BSS) की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने कहा, 'भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ किसी क्षेत्रीय ब्लॉक में शामिल होना बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से संभव है.'

सम्बंधित ख़बरें

आज होगा चुनावी तारीखों का ऐलान
बांग्लादेश में युनूस सरकार की विदाई की आज आएगी तारीख, पूरी दुनिया की नजर 
Brazil has become Bangladesh's largest source of raw cotton, surpasses India.
अब भारत नहीं... बांग्लादेश को कपास सप्लाई करने में ये देश टॉप पर 
Bangladeshi Families Verification in Varanasi
वाराणसी में बांग्लादेशियों की तलाश में पुलिस का 'ऑपरेशन टॉर्च', पश्चिम बंगाल के निकले 27 परिवार 
PAK के खिलाफ उबला बांग्लादेश: 'रजाकरों से समझौता नहीं' 
'पतले इंसान को वजन घटाने को कहा', यूनुस ने बांग्लादेश का क्या कर डाला, लगी पाकिस्तान वाली बीमारी 

'नेपाल, भूटान के लिए संभव नहीं ब्लॉक में शामिल होना'

हालांकि, हुसैन ने यह भी कहा कि नेपाल या भूटान के लिए ऐसे 'रणनीतिक ब्लॉक' में शामिल होना संभव नहीं होगा.

हुसैन ने बुधवार को कहा, 'यह हमारे (बांग्लादेश के) लिए रणनीतिक रूप से संभव है… लेकिन नेपाल या भूटान के लिए भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ ऐसा समूह बनाना संभव नहीं है.'

Advertisement

शेख हसीना के अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश अपने ऐतिहासिक दुश्मन पाकिस्तान के करीब हुआ है. दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में अपने संबंधों को दिशा दी है. 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद पैदा हुई दशकों की कड़वाहट के बावजूद, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग में तेजी आई है.

बांग्लादेशी सलाहकार तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि 'डार साहब ने कुछ कहा है, और शायद किसी समय इसमें कुछ प्रगति हो सकती है.' उन्होंने आगे कहा कि उनके पास इससे अधिक टिप्पणी करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह जानकारी केवल मीडिया के जरिए ही देखी है.

पाकिस्तान-चीन की तरफ झुकता बांग्लादेश

हसीना के सत्ता से हटने के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की ओर झुक रहा है. बांग्लादेश की तरफ से ब्लॉक में शामिल होने की पुष्टि चीन के नेतृत्व वाले सम्मेलन के कुछ महीनों बाद आई है. जून में चीन के कुनमिंग में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारियों के स्तर पर पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई थी.

इसी दौरान यह रिपोर्टें भी आई थीं कि पाकिस्तान और चीन एक नए क्षेत्रीय ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, जो सार्क (SAARC) की जगह ले सकता है. भारत सार्क का अहम सदस्य है. 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव की वजह से सार्क लगभग निष्क्रिय है और इसकी वार्षिक बैठकें भी नहीं हो पाई हैं.

Advertisement

बदल गई है बांग्लादेश की बैलेंसिंग वाली विदेश नीति

शेख हसीना ने सालों तक भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाकर रखा था. 2023 में ढाका यूनिवर्सिटी के एक विशेषज्ञ ने इंडिया टुडे डिजिटल को बताया था कि हसीना ने भारत, चीन और अमेरिका, तीनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया था. उन्होंने तीनों देशों के साथ बेहतर संबंध कायम किए और इससे बांग्लादेश को लाभ हुआ.

लेकिन शेख हसीना का बनाया संतुलन अब टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब जाता दिख रहा है.

पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, पाकिस्तान और चीन के बीच नया क्षेत्रीय ढांचा बनाने पर बातचीत 'काफी आगे बढ़ चुकी' है.

रिपोर्ट के मुताबिक, '19 जून को कुनमिंग में हुई बैठक का अंतिम लक्ष्य यह था कि सार्क के अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी इस नए समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए.'

हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन की ओर स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाया है. जून की बैठक में तीनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज के मैनेजमेंट में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित करने का फैसला लिया.

Advertisement

यह दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की विदेश नीति से एकदम अलग विदेश नीति अपनाई है जिसमें भारत के साथ सहयोग बहुत पीछे छूट गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement