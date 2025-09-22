scorecardresearch
 

जिस पत्रकार ने दिखाई थी वुहान की कोविड वाली सच्चाई, उसे चीन ने फिर से जेल में डाला

'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' के एशिया-प्रशांत निदेशक बेह लिह यी ने कहा, "यह दूसरी बार है जब झांग झान को पत्रकारिता के काम के लिए निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा है. चीनी अधिकारियों को झांग पर से सभी आरोप हटाने चाहिए और उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए."

चीन की COVID व्हिसलब्लोअर पत्रकार को 4 और साल की जेल (File Photo- ITG)
चीन की COVID व्हिसलब्लोअर पत्रकार को 4 और साल की जेल (File Photo- ITG)

चीन में एक पत्रकार को COVID-19 महामारी के शुरुआती चरण को उजागर करने के लिए शुक्रवार को चार और साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह दूसरी बार है जब पत्रकार झांग झान को जेल भेजा गया है.

42 वर्षीय झांग झान को इससे पहले दिसंबर 2020 में इसी आरोप में चार साल की सजा मिली थी, जब उन्होंने वुहान की सड़कों और अस्पतालों से कोविड-19 के शुरुआती हालात की रिपोर्टिंग की थी. उनके वीडियो और लिखित रिपोर्ट्स ने आधिकारिक सरकारी नैरेटिव से अलग, कहीं ज्यादा गंभीर तस्वीर पेश की थी.

Reporters Without Borders (RSF) के अनुसार, झांग को “सूचना की नायिका” के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह अमानवीय जेल स्थितियों में कैद हैं. संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि बीजिंग पर दबाव बनाया जाए ताकि उनकी तुरंत रिहाई हो सके.

2020 में जेल में की थी भूख हड़ताल

2020 में गिरफ्तारी के बाद झांग ने जेल में भूख हड़ताल भी की थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती फीडिंग ट्यूब के ज़रिये खाना खिलाया. मई 2024 में उन्हें रिहा किया गया था, लेकिन तीन महीने बाद दोबारा हिरासत में लेकर शंघाई की पुडोंग डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया.

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने झांग पर लगे नए आरोपों को “मनमाना और पत्रकारिता के खिलाफ सीधी साजिश” बताया है. संगठन ने कहा कि चीनी प्रशासन को झांग पर लगे सभी आरोप हटाकर उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए.

RSF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, चीन दुनिया में पत्रकारों की सबसे बड़ी जेल है, जहां इस समय कम से कम 124 पत्रकार कैद हैं. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में चीन 180 देशों में 178वें स्थान पर है.

