शिकागो में इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान US बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों पर फायरिंग, संदिग्ध फरार

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने शनिवार को बताया कि शिकागो में चल रही अप्रवासी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने यूएस बॉर्डर पैट्रोल एजेंट्स पर गोली चला दी. हालांकि, शिकागो पुलिस विभाग ने कहा कि घटनास्थल पर कोई घायल नहीं मिला.

DHS के अनुसार, काले रंग की जीप कार सवार संदिग्ध अभी-भी फरार है. शिकागो पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने गोली चलने की सूचना पर पहुंचकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया. पुलिस के बयान में कहा गया, 'गोलीबारी में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है.'

दरअसल, ये घटना शनिवार को शिकागो के लिटिल विलेज इलाके में संघीय एजेंटों द्वारा आव्रजन छापों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने आव्रजन छापे के बाद निवासियों के साथ बहस के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति को हिरासत में लेते देखा.

प्रदर्शनकारियों ने DHS पर फेंकी पेंट के डिब्बे और ईंट

डीएचएस ने कहा कि शनिवार को कार्रवाई के दौरान आंदोलनकारियों ने बॉर्डर पैट्रोल वाहनों पर पेंट के डिब्बे और ईंटें फेंकीं. विभाग ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'पिछले दो महीनों में हमने संघीय कानून प्रवर्तन को निशाना बनाकर किए गए हमलों और बाधा में वृद्धि देखी गई है.'

शिकागो और उसके आसपास के इलाके में छापेमारी (जिसमें इस हफ्ते एक डेकेयर सेंटर पर की गई छापेमारी भी शामिल है) के कारण विरोध प्रदर्शन और हिंसक गिरफ्तारियां हुई हैं.



शुक्रवार को शिकागो के पश्चिमी ब्रॉडव्यू में एक डिटेंशन सेंटर के बाहर कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो ट्रंप के ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज से जुड़े गुस्से का केंद्र रहा है.

अवैध प्रवासियों पर एक्शन

बता दें कि अमेरिकी प्रशासन ने शिकागो में अप्रवासियों के खिलाफ सितंबर में शुरू की थी, जिसका घोषित उद्देश्य अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार न रखने वाले खतरनाक अपराधियों पर कार्रवाई करना था.

डीएचएस के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप 3,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं. इन गिरफ्तारियों में अमेरिकी नागरिक और बिना किसी आपराधिक इतिहास वाले लोग भी शामिल हैं.

