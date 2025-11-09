scorecardresearch
 

Feedback

शिकागो में इमिग्रेशन ऑपरेशन के दौरान US बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों पर फायरिंग, संदिग्ध फरार

शिकागो में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की अप्रवासी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध ने बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स पर गोली चलाई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. DHS ने बताया कि पिछले दो महीनों में संघीय कानून प्रवर्तन पर हमलों में वृद्धि हुई है. सितंबर से शुरू हुई इस कार्रवाई में अब तक 3,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं।.

Advertisement
X
अमेरिका के शिकागो में यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों पर की फायरिंग. (photo: Reuters)
अमेरिका के शिकागो में यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों पर की फायरिंग. (photo: Reuters)

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने शनिवार को बताया कि शिकागो में चल रही अप्रवासी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने यूएस बॉर्डर पैट्रोल एजेंट्स पर गोली चला दी. हालांकि, शिकागो पुलिस विभाग ने कहा कि घटनास्थल पर कोई घायल नहीं मिला.

DHS के अनुसार, काले रंग की जीप कार सवार संदिग्ध अभी-भी फरार है. शिकागो पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने गोली चलने की सूचना पर पहुंचकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया. पुलिस के बयान में कहा गया, 'गोलीबारी में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है.'

दरअसल, ये घटना शनिवार को शिकागो के लिटिल विलेज इलाके में संघीय एजेंटों द्वारा आव्रजन छापों के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई.

सम्बंधित ख़बरें

पूर्व सीआईए अधिकारी का इंदिरा गांधी को लेकर सनसनीखेज दावा (Photo: Reuters)
'इंदिरा गांधी ने PAK की न्यूक्लियर साइट पर हमले की मंजूरी...', CIA के पूर्व अधिकारी का दावा 
Iran_Missile
Iran का दावा, तैयार कर ली 10 हजार किमी रेंज की मिसाइल 
Donald Trump
ट्रंप के एक फैसले से 4.2 करोड़ अमेरिकियों को खाने के लाले, अब कोर्ट ने भी कर दिया अप्रूव 
iran new icbm can reach us
ईरान के पास 10000 km रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, US तक पहुंच... अब क्या करेंगे ट्रंप? 
UN रिपोर्ट में उत्तर कोरिया की कड़ी निगरानी और विदेशी टीवी पर प्रतिबंध को लेकर कई गुप्त जानकारियां हुईं उजागर (Photo: AP)
'अब लेंगे और आक्रामक एक्शन...', अमेरिका-दक्षिण कोरिया सुरक्षा वार्ता पर भड़का उत्तर कोरिया 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने आव्रजन छापे के बाद निवासियों के साथ बहस के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति को हिरासत में लेते देखा.

प्रदर्शनकारियों ने DHS पर फेंकी पेंट के डिब्बे और ईंट

डीएचएस ने कहा कि शनिवार को कार्रवाई के दौरान आंदोलनकारियों ने बॉर्डर पैट्रोल वाहनों पर पेंट के डिब्बे और ईंटें फेंकीं. विभाग ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'पिछले दो महीनों में हमने संघीय कानून प्रवर्तन को निशाना बनाकर किए गए हमलों और बाधा में वृद्धि देखी गई है.'

Advertisement

शिकागो और उसके आसपास के इलाके में छापेमारी (जिसमें इस हफ्ते एक डेकेयर सेंटर पर की गई छापेमारी भी शामिल है) के कारण विरोध प्रदर्शन और हिंसक गिरफ्तारियां हुई हैं.


शुक्रवार को शिकागो के पश्चिमी ब्रॉडव्यू में एक डिटेंशन सेंटर के बाहर कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो ट्रंप के ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज से जुड़े गुस्से का केंद्र रहा है.

अवैध प्रवासियों पर एक्शन

बता दें कि अमेरिकी प्रशासन ने शिकागो में अप्रवासियों के खिलाफ सितंबर में शुरू की थी, जिसका घोषित उद्देश्य अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार न रखने वाले खतरनाक अपराधियों पर कार्रवाई करना था.

डीएचएस के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप 3,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं. इन गिरफ्तारियों में अमेरिकी नागरिक और बिना किसी आपराधिक इतिहास वाले लोग भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement