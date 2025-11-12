कनाडा का PR है तो इन 30 देशों में मिलेगी वीज़ा-फ्री एंट्री, बस बुक करें टिकट और करें विदेश यात्रा!

भारतीयों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कनाडा में स्थायी निवासी बनकर रह रहे हैं यानी उनके पास भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ कनाडा का (Permanent Residence) PR कार्ड भी है. ऐसे में विदेशों में मिलने वाली सुविधाएं उनके लिए डबल हो जाती हैं.

कनाडा का PR सिर्फ़ कनाडा में रहने-काम करने की सुविधा ही नहीं देता बल्कि दुनियाभर के करीब 30 देशों में वीज़ा-फ्री या ऑन-अरेवल एंट्री भी दिलवाता है. भारतीयों के लिए ये डबल फ़ायदा है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट की तुलना में कनाडियन PR धारकों को कहीं अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रा छूट मिलती हैं. बता दें कि कनाडा की नागरिकता लेने पर ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं.

कौन-कौन से देश देते हैं वीज़ा-फ्री या ऑन-अरेवल एंट्री?

कई देश कनाडा PR धारकों को अपने यहां ट्रैवल परमिट या ई-वीज़ा में आसानी देते हैं. इनमें प्रमुख नाम- मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, दुबई (UAE), कतर, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, चिली, कोलंबिया, पेरू, जॉर्जिया, सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, बहरीन, अज़रबैजान और आर्मेनिया शामिल है. हालांकि वीजा से जुड़े ये नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं.

ये वे प्रमुख देश/क्षेत्र हैं, जिनमें कनाडा PR कार्ड वालों को वीज़ा-फ्री या आसान एंट्री मिलती है.

देश/क्षेत्र अधिकतम प्रवास अवधि* डच कैरिबियन क्षेत्र (Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius) ~90 दिन Anguilla ~90 दिन Bahamas ~90 दिन Belize ~30 दिन Bermuda ~30 दिन British Virgin Islands ~30 दिन Cayman Islands ~30 दिन Costa Rica ~90 दिन Cuba ~30 दिन Dominican Republic ~60 दिन El Salvador ~90 दिन Georgia ~90 दिन Guatemala ~90 दिन Honduras ~90 दिन Jamaica ~30 दिन Kosovo ~90 दिन Mexico ~180 दिन Nicaragua ~90 दिन Panama ~90 दिन Peru ~180 दिन Qatar ~30 दिन Saint Pierre and Miquelon ~90 दिन Singapore ~30 दिन South Korea ~90 दिन Taiwan ~90 दिन Turks and Caicos Islands ~90 दिन Antigua and Barbuda ~30 दिन Moldova ~90 दिन Armenia ~90 दिन Saint Kitts and Nevis ~30 दिन

कुछ देशों में यह सुविधा “भारतीय या चीनी PR होल्डर्स” को ही लागू है, सभी PR होल्डर्स को नहीं. जैसे-पेरू, सिंगापुर.

