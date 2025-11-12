scorecardresearch
 

Feedback

कनाडा का PR है तो इन 30 देशों में मिलेगी वीज़ा-फ्री एंट्री, बस बुक करें टिकट और करें विदेश यात्रा!

भारत का पासपोर्ट अभी भी वीज़ा-ऑन-अराइवल की रैंकिंग में 80वें स्थान के आसपास है, जबकि कनाडा PR या सिटिजनशिप धारकों को आसानी से दर्जनों देशों में एंट्री मिल जाती है. इसका मतलब जो भारतीय.. कनाडा में बस चुके हैं, वे अब बिना हर बार एम्बेसी अपॉइंटमेंट या लंबी वीज़ा प्रक्रिया के छुट्टियां मनाने या बिज़नेस ट्रिप के लिए कई देशों में जा सकते हैं.

Advertisement
X
Canada PR Card benefits
Canada PR Card benefits

भारतीयों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कनाडा में स्थायी निवासी बनकर रह रहे हैं यानी उनके पास भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ कनाडा का (Permanent Residence)  PR कार्ड भी है. ऐसे में विदेशों में मिलने वाली सुविधाएं उनके लिए डबल हो जाती हैं.

कनाडा का PR सिर्फ़ कनाडा में रहने-काम करने की सुविधा ही नहीं देता बल्कि दुनियाभर के करीब 30 देशों में वीज़ा-फ्री या ऑन-अरेवल एंट्री भी दिलवाता है. भारतीयों के लिए ये डबल फ़ायदा है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट की तुलना में कनाडियन PR धारकों को कहीं अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रा छूट मिलती हैं. बता दें कि कनाडा की नागरिकता लेने पर ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं.

कौन-कौन से देश देते हैं वीज़ा-फ्री या ऑन-अरेवल एंट्री?

सम्बंधित ख़बरें

CN Tower (Reuters)
बुर्ज खलीफा से पहले कनाडा में थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत! 7 अजूबों में भी शुमार 
Child abuse case (Representative Image)
स्टूडेंट्स को अश्लील फोटो भेज रही थी Ontario की टीचर, 3 नाबालिगों को बनाया शिकार 
वो नदियां जो उल्टी दिशा में बहती हैं! कैसे बदला प्रवाह? 
Canada strikes extortion gangs, deports 3 criminals who targeted businesses
एक्सटॉर्शन गैंग्स पर कनाडा का एक्शन, कारोबारियों को निशाना बनाने वाले 3 अपराधी डिपोर्ट 
Russian Cargo Plane at Toronto Airport (Photo-Canada Press)
न उड़ान की इजाज़त, न वापसी मुमकिन! टोरोंटो एयरपोर्ट पर 4 साल से खड़ा रूस का कार्गो विमान 

कई देश कनाडा PR धारकों को अपने यहां ट्रैवल परमिट या ई-वीज़ा में आसानी देते हैं. इनमें प्रमुख नाम- मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, दुबई (UAE), कतर, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, चिली, कोलंबिया, पेरू, जॉर्जिया, सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, बहरीन, अज़रबैजान और आर्मेनिया शामिल है. हालांकि वीजा से जुड़े ये नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं.

ये वे प्रमुख देश/क्षेत्र हैं, जिनमें कनाडा PR कार्ड वालों को वीज़ा-फ्री या आसान एंट्री मिलती है.

Advertisement
देश/क्षेत्र अधिकतम प्रवास अवधि*
डच कैरिबियन क्षेत्र (Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius) ~90 दिन
Anguilla ~90 दिन
Bahamas ~90 दिन
Belize ~30 दिन
Bermuda ~30 दिन
British Virgin Islands ~30 दिन
Cayman Islands ~30 दिन
Costa Rica ~90 दिन
Cuba ~30 दिन
Dominican Republic ~60 दिन
El Salvador ~90 दिन
Georgia ~90 दिन
Guatemala ~90 दिन
Honduras ~90 दिन
Jamaica ~30 दिन
Kosovo ~90 दिन
Mexico ~180 दिन
Nicaragua ~90 दिन
Panama ~90 दिन
Peru ~180 दिन
Qatar ~30 दिन
Saint Pierre and Miquelon ~90 दिन
Singapore ~30 दिन
South Korea ~90 दिन
Taiwan ~90 दिन
Turks and Caicos Islands ~90 दिन
Antigua and Barbuda ~30 दिन
Moldova ~90 दिन
Armenia ~90 दिन
Saint Kitts and Nevis ~30 दिन

कुछ देशों में यह सुविधा “भारतीय या चीनी PR होल्डर्स” को ही लागू है, सभी PR होल्डर्स को नहीं. जैसे-पेरू, सिंगापुर.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement