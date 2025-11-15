PR के इंतजार में बैठे हज़ारों भारतीयों को झटका, कनाडा ने वापस की 2-2 साल पुरानी एप्लीकेशन्स

कनाडा में नौकरी कर रहे और PR (Permanent Residence) का इंतज़ार कर रहे भारतीयों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. कनाडा के ओंटारियो सरकार ने अचानक अपना Skilled Trades Stream बंद कर दिया है. इसके साथ ही इस प्रोग्राम के तहत जमा की गई सारी एप्लीकेशन्स अब वापस की जा रही हैं. ये एप्लीकेशन्स पिछले डेढ़ से दो साल तक से लंबित थी. सरकार का कहना है कि लोगों को उनकी फाइलें और फीस दोनों वापस लौटा दी जाएंगी.

इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पर पड़ा है, क्योंकि कनाडा के Skilled Trades सेक्टर में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है और हज़ारों लोग इसी स्ट्रीम के ज़रिए PR पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे. वापस लौटाई जाने वाली एप्लीकेशन्स की तादाद भी हज़ारों में है.

ये फैसला ओंटारियो (कनाडा) की प्रवासन योजना OINP (Ontario Immigrant Nominee Program) के लिए लिया गया है. इन्होंने अपनी “Express Entry: Skilled Trades Stream” को तत्काल रोक दिया है. इसके साथ ही इस स्ट्रीम में अब कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो आवेदन पहले ही प्रोसेस में थे, उन्हें वापस कर दिया गया है.

क्या है वजह?

ओंटारियो सरकार का कहना है कि इस स्ट्रीम में बहुत सारी गलत जानकारी (misrepresentation) और धोखाधड़ी (fraud) हो रही थी. स्ट्रीम की वर्तमान रूप-रेखा ऐसी है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ओंटारियो ने इसे बंद करने का फैसला किया है.

भारत पर सीधा असर

कनाडा में ट्रेड वर्कर्स के तौर पर भारतीय सबसे बड़ी कम्युनिटी में आते हैं. जैसे: इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, वेल्डर, कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑटोमोटिव तकनीशियन. इन सेक्टर्स में बहुत से भारतीय काम कर रहे हैं और PR की सबसे आसान राह स्किल्ड ट्रेड कैटेगरी ही मानी जाती थी. अब जब यह प्रोग्राम रोक दिया गया है, तो हज़ारों भारतीयों की PR की उम्मीद पर विराम लग गया है. बता दें कि इससे पहले बड़ी तादाद भारतीय स्टूडेंट्स के वीज़ा भी रिजेक्ट किए गए हैं.

