scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1971 के बाद इस साल कनाडा की आबादी में बड़ी गिरावट, देश छोड़ रहे गैर-स्थायी निवासी

साल 2025 की तीसरी तिमाही में देश छोड़ने वाले गैर-स्थायी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. बदली हुई आव्रजन नीति, स्टडी और वर्क परमिट खत्म होना, और नए परमिट कम जारी होना... इन सबका असर सीधे जनसंख्या के आंकड़ों पर दिख रहा है.

Advertisement
X
कनाडा में गैर-स्थायी निवासियों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट (Photo: Pixabay)
कनाडा में गैर-स्थायी निवासियों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट (Photo: Pixabay)

करीब पांच दशकों बाद कनाडा की आबादी में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. Statistics Canada के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 की तीसरी तिमाही में देश की जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसका मुख्य कारण गैर-स्थायी निवासियों (Non-Permanent Residents) का बड़ी संख्या में कनाडा छोड़ना है.

स्टैट्सकैन के अनुसार, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच कनाडा की आबादी करीब 76 हजार लोगों तक घट गई, जो प्रतिशत के लिहाज़ से लगभग 0.2% की गिरावट है. यह गिरावट 1971 के बाद से तीसरी तिमाही में दर्ज की गई सबसे बड़ी कमी मानी जा रही है.

गैर-स्थायी निवासियों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट

सम्बंधित ख़बरें

Canada young man (Photo-Pexels)
कभी 'सबसे खुश' था कनाडा का युवा... अब सपनों से समझौता और महंगी ज़िंदगी के बोझ में है ये पीढ़ी 
canadian journalist demands ban on dhurandhar, viral video satire against crime-terror nexus
‘धुरंधर’ पर कनाडा में बैन की मांग! जर्नलिस्ट ने कहा, 'लोगों को उकसा सकती है...' 
Delhi Pollution
Delhi Air Pollution: इन देशों ने जारी की Travel Advisory  
Delhi AQI
'जहरीली हवा से बचकर...', दिल्ली को लेकर ब्रिटेन-कनाडा-सिंगापुर ने जारी की एडवाइजरी 
Canadians under 35 are debt-stressed
युवाओं की कमर तोड़ रही महंगाई, कनाडा में कर्ज़ में डूबे 35 साल से कम उम्र के लोग 

Statistics Canada का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से वर्क परमिट और स्टडी परमिट की अवधि खत्म होने और नए परमिट कम जारी होने की वजह से हुई है. सबसे ज्यादा कमी अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में देखी गई, जहां करीब 73,682 स्टडी परमिट धारक सिस्टम से बाहर हो गए.

एजेंसी के मुताबिक, गैर-स्थायी निवासियों में यह गिरावट तब से सबसे बड़ी है, जब 1971 में तुलनात्मक आंकड़े दर्ज करना शुरू किया गया था.

Advertisement

बदली आव्रजन नीति का असर

इस बदलाव के पीछे सरकार की सख्त होती आव्रजन नीति को अहम वजह माना जा रहा है. साल 2024 में संघीय सरकार ने गैर-स्थायी निवासियों की संख्या घटाने और अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर कैप लगाने का ऐलान किया था. वसंत में सत्ता में आए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार “आव्रजन को नियंत्रण में लाने” पर काम करेगी.

हर प्रांत में कमी, ओंटारियो सबसे आगे

आंकड़ों के मुताबिक, कनाडा के हर प्रांत और क्षेत्र में गैर-स्थायी निवासियों की संख्या घटी है.

  • सबसे ज्यादा गिरावट:
  • ओंटारियो: 1,07,280
  • ब्रिटिश कोलंबिया: 26,242
  • क्यूबेक: 15,989
  • अल्बर्टा: 10,605

आगे और घट सकती है संख्या

नवंबर के बजट में संघीय सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में अस्थायी निवासियों की संख्या और कम की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल केवल 3.85 लाख अस्थायी निवासियों को अनुमति दी जाए. इसके बाद के दो वर्षों में यह संख्या 3.7 लाख प्रति वर्ष तक सीमित रहे. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश हाउसिंग और हेल्थ-केयर संकट से जूझ रहा है और जनता की राय भी आव्रजन को लेकर बदल रही है.

जनमत और राजनीति का दबाव

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) के सर्वे बताते हैं कि कनाडा में आव्रजन के समर्थन का स्तर पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, विपक्षी कंज़र्वेटिव पार्टी ने भी इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाया है. बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 तक कनाडा की कुल आबादी करीब 4.15 करोड़ (41,575,585) है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement