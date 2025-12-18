1971 के बाद इस साल कनाडा की आबादी में बड़ी गिरावट, देश छोड़ रहे गैर-स्थायी निवासी

करीब पांच दशकों बाद कनाडा की आबादी में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. Statistics Canada के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 की तीसरी तिमाही में देश की जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसका मुख्य कारण गैर-स्थायी निवासियों (Non-Permanent Residents) का बड़ी संख्या में कनाडा छोड़ना है.
स्टैट्सकैन के अनुसार, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच कनाडा की आबादी करीब 76 हजार लोगों तक घट गई, जो प्रतिशत के लिहाज़ से लगभग 0.2% की गिरावट है. यह गिरावट 1971 के बाद से तीसरी तिमाही में दर्ज की गई सबसे बड़ी कमी मानी जा रही है.
गैर-स्थायी निवासियों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट
Statistics Canada का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से वर्क परमिट और स्टडी परमिट की अवधि खत्म होने और नए परमिट कम जारी होने की वजह से हुई है. सबसे ज्यादा कमी अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में देखी गई, जहां करीब 73,682 स्टडी परमिट धारक सिस्टम से बाहर हो गए.
एजेंसी के मुताबिक, गैर-स्थायी निवासियों में यह गिरावट तब से सबसे बड़ी है, जब 1971 में तुलनात्मक आंकड़े दर्ज करना शुरू किया गया था.
बदली आव्रजन नीति का असर
इस बदलाव के पीछे सरकार की सख्त होती आव्रजन नीति को अहम वजह माना जा रहा है. साल 2024 में संघीय सरकार ने गैर-स्थायी निवासियों की संख्या घटाने और अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर कैप लगाने का ऐलान किया था. वसंत में सत्ता में आए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार “आव्रजन को नियंत्रण में लाने” पर काम करेगी.
हर प्रांत में कमी, ओंटारियो सबसे आगे
आंकड़ों के मुताबिक, कनाडा के हर प्रांत और क्षेत्र में गैर-स्थायी निवासियों की संख्या घटी है.
आगे और घट सकती है संख्या
नवंबर के बजट में संघीय सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में अस्थायी निवासियों की संख्या और कम की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल केवल 3.85 लाख अस्थायी निवासियों को अनुमति दी जाए. इसके बाद के दो वर्षों में यह संख्या 3.7 लाख प्रति वर्ष तक सीमित रहे. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश हाउसिंग और हेल्थ-केयर संकट से जूझ रहा है और जनता की राय भी आव्रजन को लेकर बदल रही है.
जनमत और राजनीति का दबाव
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) के सर्वे बताते हैं कि कनाडा में आव्रजन के समर्थन का स्तर पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, विपक्षी कंज़र्वेटिव पार्टी ने भी इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाया है. बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 तक कनाडा की कुल आबादी करीब 4.15 करोड़ (41,575,585) है.