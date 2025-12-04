आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या... कनाडा में मिनिमम वेज और 'लिविंग वेज' के बीच बढ़ता फासला! भारतीयों की बढ़ीं मुश्किलें

एक वक्त था जब भारतीय कनाडा आकर छोटी-मोटी जॉब में भी अच्छा कमा लेते थे और साल में एक बार घरवालों को मोटा पैसा भेज दिया करते थे लेकिन अब भारतीयों के लिए हालात बदलते जा रहे हैं. कनाडा में महंगाई आसमान छूती जा रही है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है. कनाडा में रहने वालों के लिए कमाई और खर्च के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है.

ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि कनाडा के GTA (Greater Toronto Area) में एक आम इंसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से चलाने के लिए कम-से-कम $27 प्रति घंटा कमाने की जरूरत है लेकिन हकीकत ये है कि ओंटारियो प्रांत में मिनिमम वेज सिर्फ़ $17.60 प्रति घंटा है यानी हर घंटे की कमाई में करीब 10 डॉलर का बड़ा गैप है और यही अंतर लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है. GTA कनाडा का वो इलाका है, जहां भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं. ब्रैंप्टन भी इसी का हिस्सा है.

मिनिमम वेज vs लिविंग वेज

मिनिमम वेज सरकार द्वारा तय की गई वह सबसे कम मजदूरी है, जो किसी भी कर्मचारी को कम से कम मिलनी चाहिए. जबकि लिविंग वेज वह कमाई, जिससे किराया, खाना-पीना, ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी, फोन-इंटरनेट और दूसरे बुनियादी खर्च आराम से पूरे हो जाए. आज की हालत यह है कि मिनिमम वेज तो मिल रहा है, लेकिन लिविंग वेज नहीं, इसलिए लोगों को गुज़ारा मुश्किल होता जा रहा है.

Ontario Living Wage Network (OLWN) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, Greater Toronto Area (GTA) में “लिविंग वेज” अब $27.20 प्रति घंटा हो गई है. जबकि 1 अक्टूबर 2025 से ओंटेरियो की न्यूनतम वेज (minimum wage) $17.60 प्रति घंटे है. एक सामान्य कर्मचारी आमतौर पर हफ्ते में 5 दिन, 8 घंटे काम करता है यानी एक हफ्ते में कुल 40 घंटे.

दिन की कमाई

$17.60 × 8 घंटे = $140.80 यानी एक मिनिमम वेज कमाने वाला व्यक्ति दिन में लगभग $141 कमाता है.

हफ्ते की कमाई

40 घंटे × $17.60 = $704 यानी हफ्ते की कमाई लगभग $700.

महीने की कमाई

कनाडा में 1 महीने को 4.33 हफ्ते माना जाता है (क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं). $704 × 4.33 = लगभग $3,046/महीना.

इसका मतलब मिनिमम वेज पर काम करने वाला इंसान करीब $3,000 प्रति महीने कमाता है और टैक्स कटने के बाद लगभग 12–15% कम हो जाता है.

$3,046 – टैक्स = $2,600 – $2,700 प्रति महीना यानी हाथ में लगभग $2,650 मिलते हैं.

खर्चों से तुलना

किराया - GTA (Toronto / Mississauga / Brampton) में एक साधारण 1-BHK का किराया $1,900 – $2,300 है.

- GTA (Toronto / Mississauga / Brampton) में एक साधारण 1-BHK का किराया $1,900 – $2,300 है. ग्रॉसरी : $400–$500

: $400–$500 ट्रांसपोर्ट : $150–$180

: $150–$180 इंटरनेट/फोन : $120–$150

: $120–$150 बाकी खर्च: $200–$300

महीने का कुल खर्चा $2770- $3430 है, जो आमदनी से ज्यादा है.

मिनिमम वेज पर काम कर रही भारतीयों की बड़ा तादाद

इमिग्रेंट्स, फ्रेशर, कम पढ़ा-लिखा तबका या हाई स्किल्ड जॉब न मिल पाने की सूरत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मिनिमम वेज पर काम कर रहा है. इसमें भारतीय भी बड़ा तादाद में हैं.

कनाडा में हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम काम करते हैं. आम तौर पर ये कैफे में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, कैशियर या सेल्स जॉब में काम करते हैं. ये आसान और ट्रेनिंग-फ्रेंडली जॉब्स होते हैं, इसलिए इनका वेतन अक्सर मिनिमम वेज से शुरू होता है.

रिटेल कनाडा का सबसे बड़ा जॉब सेक्टर है. इनमें सुपरमार्केट, कपड़ों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, होम इम्प्रूवमेंट स्टोर होते हैं. यहां ज्यादातर एंट्री-लेवल जॉब्स होती हैं, इसलिए इन पर मिनिमम वेज मिलता है।

फूड सर्विस सेक्टर, जैसे- McDonald's, Tim Hortons, Subway जैसी चेन में काम करनेवालों का वेतन ज्यादातर मिनिमम वेज ही होता है.

इसके अलावा सर्वर, किचन हेल्पर, कुक असिस्टेंट, ड्राइव-थ्रू अटेंडेंट वाली नौकरियां बहुत तेज़-रफ्तार होती हैं, लेकिन पे कम ही मिलता है.

अमेज़न, FedEx या छोटे वेयरहाउस में काम करने वाले कई कर्मचारियों की शुरुआत भी मिनिमम वेज से होती है. हालांकि कुछ जगह 1–2 डॉलर ज्यादा मिल जाता है.

क्लीनिंग और होटल सेक्टर में होटल हाउसकीपिंग, ऑफिस क्लीनिंग, बिल्डिंग मेन्टेनेंस मेहनत वाली नौकरी होती है, लेकिन शुरुआत का पे मिनिमम ही होता है.

नए इमिग्रेंट्स स्थानीय अनुभव, रेफ़रेंस, नेटवर्क की कमी की वजह से सबसे पहले मिनिमम वेज वाली नौकरियां ही करते हैं. उच्च शिक्षा हासिल किए हुए लोग भी जब तक अपने क्षेत्र की स्किल्ड जॉब न पकड़ लें, तब तक मिनिमम वेज पर काम करते हैं.

कनाडा के हर प्रांत/क्षेत्र में मिनिमम वेज Ontario $17.60 / घंटा (अक्टूबर 1, 2025 से लागू) British Columbia (B.C.) $17.85 / घंटा (जून 1, 2025 से) Manitoba $16.00 / घंटा (अक्टूबर 1, 2025 से) Nova Scotia $16.50 / घंटा (अक्टूबर 1, 2025 से) Prince Edward Island (PEI) $16.50 / घंटा (अक्टूबर 1, 2025 से) New Brunswick $15.65 / घंटा (अप्रैल 1, 2025 से) Newfoundland and Labrador $16.00 / घंटा (अप्रैल 1, 2025 से) Saskatchewan $15.35 / घंटा (अक्टूबर 1, 2025 से) Alberta $15.00 / घंटा (अंतिम अपडेट 2019 में) Quebec $16.10 / घंटा (मई 1, 2025 से) Yukon $17.94 / घंटा (अप्रैल 1, 2025 से) Northwest Territories $16.95 / घंटा (सितंबर 1, 2025 से) Nunavut $19.75 / घंटा (सितंबर 1, 2025 से)

ओवर टाइम करने को मजबूर

इस बढ़ते खर्च ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग सातों दिन या 8 घंटे से कहीं ज्यादा काम करने को मजबूर हैं. अपना खर्चा निकाल पाने के लिए एक स्टूडेंट दिन में कैफे तो रात में सिक्योरिटी तक की नौकरी कर रहा है और एक अच्छी नौकरी की उम्मीद बांधे रहता है. जबकि पहले भारत का कम पढ़ा लिखा तबका इन्हीं नौकरियों में सुकून की जिंदगी बसर कर लिया करता था.

यहां ओवर टाइम काम करना कोई नई बात है. पहले कॉलेज में पढ़ रहा बच्चा ये सोच कर खुशी-खुशी ओवरटाइम कर लिया करता था कि वो अपनी फीस खुद पे कर देगा. कनाडा आने के लिए जो लोगों से मदद ली थी, उसका बोझ जल्द से जल्द उतार देगा या मां-बाप को कुछ पैसे भेज देगा लेकिन अब स्थिति उलट हो गई है. अब यहां के खर्चे ही ओवर टाइम के भरोसे पूरे हो पा रहे हैं.

क्यों बढ़ता जा रहा फासला?

रिपोर्ट कहती है कि खर्चे इतनी तेजी से बढ़े हैं कि मिनिमम वेज अब खर्चों के मुकाबले काफी छोटा पड़ गया है. इसकी कई मुख्य वजहें हैं.

किराया सबसे बड़ा बोझ — GTA में मकानों का किराया बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है.

ग्रॉसरी और खाने-पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं.

ट्रांसपोर्ट और बिलों का दबाव— गैस, यातायात, बिजली, इंटरनेट सबकी कीमतें बढ़ी हैं.

बच्चों की देखभाल का खर्च (जिनके बच्चे हैं) आम लोगों के बजट से बाहर होता जा रहा है.

यानी कमाई तो वही है लेकिन खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं. हालांकि सरकार ने पिछले दिनों मिनिमम वेज में भी इज़ाफा लिया है लेकिन खर्चों के लिहाज़ से वो भी नाकाफी है. कनाडा की बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित वही तबका है जो मिनिमम वेज पर काम कर रहा है. इसमें भारतीय बड़ी तादाद में हैं. मिडिल इनकम कमाने वालों को भी बचत करना मुश्किल हो रहा है. परेशान होकर कई लोग सस्ते इलाकों में घर ढूंढने को मजबूर हैं. कुछ परिवार कर्ज लेना या खर्च काटना शुरू कर चुके हैं. एक लाइन में कहें तो कनाडा में रोजगार है, लेकिन कमाई और खर्च का संतुलन बिगड़ गया है.

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का यह 10 डॉलर का गैप कम नहीं हुआ, तो लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, हाउसिंग क्राइसिस और गंभीर होगा, कंपनियों पर वेतन बढ़ाने का दबाव आएगा. साथ ही कई लोग बेहतर कमाई वाले प्रांतों या छोटे शहरों की ओर शिफ्ट होने पर भी विचार कर सकते हैं.

