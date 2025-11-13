कनाडा का PR पाने वालों में सबसे आगे भारतीय, जानिए किन लोगों लिए खुला है इमिग्रेशन का रास्ता

नवंबर 2025 में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक़, 2024 में जिन लोगों को कनाडा PR के लिए आमंत्रण (ITA) मिला, उनमें एक-तिहाई (लगभग 34%) उम्मीदवारों के पास कनाडा का कोई काम का अनुभव नहीं था. फिर भी उन्हें मौका मिला, क्योंकि उनके पास किसी देश में अच्छा वर्क एक्सपीरिंयस, हाई एजुकेशन और भाषा पर पकड़ थी.
वहीं, PR हासिल करने वालों में 1% उम्मीदवार ऐसे भी रहे जिनके पास कोई काम का अनुभव नहीं था जबकि बाकी लगभग सभी के पास या तो विदेशी या कनाडाई, या दोनों तरह का अनुभव था.
2024 में जारी हुए करीब 99 हज़ार ITA (Invitation to Apply)
2024 में कुल 98,903 उम्मीदवारों को PR के लिए आवेदन का निमंत्रण मिला. इनमें से ज़्यादातर या तो पहले से कनाडा में रह रहे थे या उनके पास टेक, हेल्थ और एडमिन सेक्टर का अनुभव था.
भारतीय सबसे आगे, अफ्रीकी देशों की एंट्री भी मज़बूत
रिपोर्ट के अनुसार, नागरिकता के आधार पर भारत पहले स्थान पर रहा.2024 में 43,004 भारतीय नागरिकों को ITA जारी किए गए, जो किसी भी दूसरे देश से चार गुना ज़्यादा हैं. भारत के बाद कैमरून, नाइजीरिया, चीन और फिलीपींस के उम्मीदवार टॉप-5 में रहे. यह लगातार तीसरा साल है जब भारतीय एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में सबसे आगे रहे हैं.
कौन से सेक्टर सबसे आगे रहे?
2024 में जिन पेशों को सबसे ज़्यादा ITA मिले.
|पेशा
|ITA की संख्या
|सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिजाइनर
|3,715
|फूड सर्विस सुपरवाइज़र
|3,608
|सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर
|3,142
|एडमिन असिस्टेंट
|2,669
|टीचर (सेकेंडरी स्कूल)
|2,136
|इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट
|2,091
|एकाउंटेंट / ऑडिटर
|2,079
|नर्स और हेल्थकेयर असिस्टेंट
|1,946
टेक और हेल्थ सेक्टर कनाडा की इमिग्रेशन में सबसे बड़ा सेक्टर बने हुए हैं.
किस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा ITA मिले?
|प्रोग्राम / कैटेगरी
|CRS कट-ऑफ
|जारी ITA
|कनाडियन एक्सपीरियंस क्लास (CEC)
|524
|26,500
|फ्रेंच भाषा श्रेणी
|409
|23,000
|प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम (PNP)
|725
|15,483
|हेल्थकेयर ड्रॉ
|443
|10,250
|STEM (Tech) ड्रॉ
|491
|4,500
फ्रेंच भाषा वाले उम्मीदवारों को सबसे कम CRS स्कोर पर भी ITA मिले. इसमें सिर्फ़ 409 अंकों पर कई लोगों को स्थायी निवास का निमंत्रण मिला.
2025 में अब तक के रुझान
हेल्थकेयर और फ्रेंच भाषा वाले उम्मीदवारों के लिए दरवाज़े और चौड़े हो गए हैं.
निवास देश के आधार पर कौन आगे रहा?
|देश
|ITA की संख्या
|कनाडा
|67,817
|कैमरून
|8,999
|भारत
|3,104
|नाइजीरिया
|3,088
|मोरक्को
|1,770
यह दिखाता है कि कनाडा अब अपने देश के भीतर रह रहे टेम्परेरी वर्कर्स और स्टूडेंट्स को स्थायी निवास देने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है.
भारतीयों के लिए क्या संकेत हैं?