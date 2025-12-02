scorecardresearch
 
गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में भी क्रिएटिविटी, यहां कुछ भी लिखवाया जा सकता है!

कनाडा में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर भरपूर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है. लोग अपनी कारों के लिए कस्टम प्लेट्स चुनते हैं, जिन पर नाम, शॉर्ट फॉर्म, हॉबी या मज़ेदार शब्द तक लिखवाए जा सकते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती है.

Customized number plate (Photo-Humra Asad)
कनाडा में पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स का काफी चलन है. लोग अपनी गाड़ियां यूनीक दिखाने के लिए नाम, निकनेम, बिज़नेस, शॉर्ट फॉर्म, हॉबी, स्पोर्ट्स टीम, बर्थ डेट और मज़ेदार शब्द तक लिखवाते हैं. विदेश में भागती गाड़ियों पर देसी लफ्ज़ भी खूब दिखाई देते हैं. नंबर प्लेट्स पर कोई अपनी मां से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है तो कोई अपना सरनेम फ्लॉन्ट कर रहा है. कुछ को कोई खास दिन कार की नंबर प्लेट पर सजा लेता है.

कनाडा के हर प्रांत की अपनी सख्त गाइडलाइन है और कई शब्दों को तुरंत रद्द भी कर दिया जाता है. फिर भी इस देश में कस्टम नंबर प्लेट खूब नज़र आ जाती हैं. एक स्पेशल नंबर प्लेट, जिसमें अपनी पसंद का शब्द, नाम या छोटे अक्षर/नंबर कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं.
इनका फॉर्मेट आमतौर पर 6–8 अक्षरों तक सीमित रहता है.

इसे बनवाना भी बेहद आसान है और भारत के मुकाबले इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती. कस्टमाइज्ड नंबर प्लेट को लिए हर प्रांत की लाइसेंसिंग एजेंसी (जैसे Ontario में ServiceOntario, Alberta में AMA, Manitoba में MPI, BC में ICBC) अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लिकेशन देती है.

आपको बस Plate type चुनना है, अपना मनपसंद शब्द दर्ज करना, उपलब्धता चेक करनी है, फीस भरनी है और ID सबमिट करनी होती है. आपकी पसंद का शब्द पहले कोई ले चुका हो, तो वह नहीं मिलेगा. हालांकि इसके लिए कुछ तरह के लफ्जों की पाबंदी है. जैसे-आपत्तिजनक न हो, गाली/स्लैंग न हो, नस्लीय/ धार्मिक भावनाओं पर प्रहार न करता हो, ड्रग्स/सेक्स/हिंसा से जुड़ा न हो, लोगों को भड़का सकता हो, ऐसा न हो और किसी सरकारी पद की नकल न हो (जैसे POLICE, FBI, MINISTER). आपका शब्द विभाग द्वारा स्क्रीन किया जाता है. सारी जांच के बाद आपकी प्लेट कुछ हफ्तों में डाक से मिल जाती है.

कनाडा में कस्टम नंबर प्लेट की लागत

  • Ontario- $310–$340 CAD
  • British Columbia (BC)-लगभग $100–$150 CAD
  • Manitoba-$100–$150 CAD 
  • Alberta- $225–245 CAD
  • Quebec-$100–150 CAD

कुल मिलाकर कनाडा में कस्टम प्लेट लेने का खर्च $100 से $350 CAD (₹6,000 से ₹21,000) तक आता है. कई बार कनाडा में पर्सनलाइज़्ड नंबर प्लेट्स को लेकर अजीबो-गरीब मामले सामने आए हैं. ऐसा ही एक मशहूर मामला है Lorne Grabher नाम के शख्स का. Lorne Grabher ने अपनी कार पर अपने परिवार का सरनेम “GRABHER” लिखवाया हुआ था. वो करीब 27 साल तक इस प्लेट को बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल करता रहा. लेकिन 2016 में किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी. शिकायत करने वाले का कहना था कि “GRAB-HER” शब्द महिलाओं के खिलाफ गलत मैसेज देता है और इसे अपमानजनक समझा जा सकता है.

शिकायत के बाद सरकार ने उनकी नंबर प्लेट रद्द (cancel) कर दी. इस पर Lorne अदालत चला गया, लेकिन कोर्ट ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया. जज ने साफ कहा कि पर्सनलाइज़्ड नंबर प्लेट व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सरकारी स्वामित्व होती है इसलिए उस पर हर तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी लागू नहीं होती. अगर कोई शब्द या स्लोगन “समाज के लिए अस्वीकार्य” (socially unacceptable) माना जाए, तो सरकार उसे रोक सकती है चाहे वो किसी का असली सरनेम ही क्यों न हो. Lorne Grabher को 27 साल बाद भी अपनी नंबर प्लेट बदलनी पड़ी.

---- समाप्त ----
