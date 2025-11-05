scorecardresearch
 

ब्रसेल्स एयरपोर्ट संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस ने बंद की सर्विस, हवाई यातायात ठप

मंगलवार शाम को ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद एयर कंट्रोल सर्विस ने सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया. एयरपोर्ट की प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल कोई भी उड़ान न तो उतर रही है और न ही उड़ान भर रही है.

ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर दिखा ड्रोन. (AFP Photo)
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के प्रमुख एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम (4 नवंबर) को संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने के बाद तत्काल बंद कर दिया,जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. बेल्जियम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस और एयरपोर्ट की प्रवक्ता ने इसकी घटना की पुष्टि की है. 

बेल्जियम की एयर कंट्रोल सर्विस की प्रवक्ता कर्ट वेरविलीजेन ने मंगलवार को बताया कि शाम 7 बजे से कुछ वक्त पहले ब्रसेल्स एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन देखा गया था. इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट को तत्काल बंद कर दिया गया है.

लैंडिंग और टेक ऑफ बंद

उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि वह ये अनुमान नहीं लगा सकतीं कि एयरपोर्ट कितने वक्त तक बंद रहेगा.

ब्रसेल्स एयरपोर्ट के साथ-साथ बेल्जियम के छोटे लिएज एयरपोर्ट को भी ड्रोन देखे जाने के बाद बंद कर दिया. ये पहला मामला नहीं है, जब इस तरह से ब्रसेल्स एयरपोर्ट को बंद किया गया हो. इससे पहले सितंबर में भी ड्रोन देखे जाने के कारण कोपेनहेगन और ओस्लो एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था. पिछले वीकेंड भी एक बेल्जियम सैन्य एयरबेस पर ड्रोन देखे गए थे.

---- समाप्त ----
