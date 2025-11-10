ब्राजील की इस महिला को भारत में वायरल हुए वीडियो से करियर तबाह होने का डर

ब्राजील की एक महिला लारिसा ने अपनी तस्वीर के अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है. भारत में उनका एक वीडियो हाल ही में वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया है. लारिसा ने अचानक मिले इस अटेंशन और ऑनलाइन आरोपों से चौंककर कहा कि उन्हें डर है कि यह वायरल प्रसिद्धि उनके करियर और निजी जीवन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है.

लारिसा के वकील अब उनकी इमेज के संभावित दुरुपयोग को दूर करने और उनके डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं.

एक ब्राजीलियन टेलीविजन रिपोर्ट ने इस पूरे विवाद को कवर किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिन पहले तक सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स वाली लारिसा के फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर करीब 8,000 हो गई है, जिनमें से ज्यादातर भारत से हैं. वह स्थानीय भारतीय अखबारों में अनगिनत मीम्स और कार्टून का टॉपिक बन चुकी हैं.

प्रोफेशनल प्रतिष्ठा को खतरा

अचानक मिली इस प्रसिद्धि ने लारिसा को हिला कर रख दिया है. ब्राजीलियन चैनल की रिपोर्ट कहती है कि वह आरोपों से हैरान थीं और उन्हें डर है कि यह वायरल ध्यान उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है. अपनी छवि के बिना सहमति के इस्तेमाल होने के बारे में चिंतित होकर, उन्होंने पहले ही कानूनी सहायता मांग ली है.

साइबर अपराध विशेषज्ञ की टिप्पणी

साइबर अपराधों के विशेषज्ञ एक ब्राजीलियाई अभियोजक ने नेटवर्क को बताया, "भावनात्मक और पेशेवर रूप से इसका प्रभाव बहुत बड़ा है." अधिकारी ने कहा कि जब किसी की छवि का किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह अधिकृत हो या नहीं, तो यह उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है. यह नहीं होना चाहिए.

डेटा सिक्योरिटी कानूनों पर जोर

प्रोसिक्यूटर ने आगे कहा कि यह घटना एक बड़े मुद्दे पर जोर डालती है- अंतरराष्ट्रीय डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने की तत्काल जरूरी. अधिकारी ने कहा कि लोगों को यह नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिए कि उनकी छवियों और डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है या उन्हें किसी भी रजिस्ट्री से जोड़ने या हटाने का अधिकार होना चाहिए. इस मामले पर ब्राजील स्थित भारतीय दूतावास ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

