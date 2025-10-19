scorecardresearch
 

Feedback

ब्राजील में दर्दनाक सड़क हादसा... चट्टान से टकराई बस, 15 लोगों की मौत

ब्राजील के पेरनाम्बुको में एक बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. बस चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे चट्टानों और बालू के ढेर से टकराकर पलट गई. बस में 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 की मौत हो चुकी है. मृतकों में 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं.

Advertisement
X
जान गंवाने वालों में 11 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं (Photo: AI generated)
जान गंवाने वालों में 11 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं (Photo: AI generated)

ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य पेरनाम्बुको में एक बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. ब्राजील की फेडरल हाईवे पुलिस के अनुसार बस ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया था.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान बस विपरीत लेन में चली गई और सबसे पहले सड़क किनारे चट्टानों से टकराई, फिर एक बालू के ढेर से टकराकर पलट गई. फेडरल हाईवे पुलिस ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच जारी है.

पुलिस ने कहा कि बस में 30 यात्री सवार थे, और अब तक आधे लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं.  हालांकि अभी तक घायलों कुल संख्या जारी नहीं की गई है. पुलिस के मुताबिक बस चालक को मामूली चोटें आई हैं. उसका ब्रीदिंग टेस्ट किया गया, जिसका परिणाम सामान्य आया.

सम्बंधित ख़बरें

Akash Missile brazil india Trump
जिस देश से चिढ़ते हैं ट्रंप, भारत उसे आकाश मिसाइलें सप्लाई करने की तैयारी में  
trump lula tariff talks
तनाव के बीच लूला और ट्रंप में क्या हुई बात? देखें US टॉप 10 
India-Brazil Strategic Dialogue
ट्रंप टैरिफ का इफेक्ट... डिफेंस, दवाई और दुर्लभ खनिज पर मिलकर काम करेंगे भारत-ब्राजील 
rahul gandhi warns attacks on democracy
राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे को लेकर क्यों उत्साहित नहीं नजर आ रही कांग्रेस? 
टोक्यो से शिकागो तक... दुनिया के 5 शहर, जो बदल रहे हैं ट्रैवल का अंदाज 

बहिया के गवर्नर जेरोनिमो टेक्सीरा ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी प्रशासन टीम राहत कार्यों और मृतकों की पहचान में सहयोग कर रही है. उन्होंने लिखा कि मैं अपनी टीम के साथ स्थिति का आकलन कर रहा हूं और सभी परिवारों के नुकसान और दुख पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं.

Advertisement

मंत्रालय ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार ब्राजील में 2024 में अब तक 10000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं.

इस साल अप्रैल में दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक बस पलटने से 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो बच्चे शामिल थे, फरवरी में साओ पाउलो में एक विश्वविद्यालय की बस और ट्रक के टकराने से 12 यात्री मारे गए थे. जबकि सितंबर में कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स फुटबॉल टीम की बस पलट गई थी, जिसमें तीन लोग मारे गए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement