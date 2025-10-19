ब्राजील में दर्दनाक सड़क हादसा... चट्टान से टकराई बस, 15 लोगों की मौत

ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य पेरनाम्बुको में एक बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. ब्राजील की फेडरल हाईवे पुलिस के अनुसार बस ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया था.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान बस विपरीत लेन में चली गई और सबसे पहले सड़क किनारे चट्टानों से टकराई, फिर एक बालू के ढेर से टकराकर पलट गई. फेडरल हाईवे पुलिस ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच जारी है.

पुलिस ने कहा कि बस में 30 यात्री सवार थे, और अब तक आधे लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं. हालांकि अभी तक घायलों कुल संख्या जारी नहीं की गई है. पुलिस के मुताबिक बस चालक को मामूली चोटें आई हैं. उसका ब्रीदिंग टेस्ट किया गया, जिसका परिणाम सामान्य आया.

बहिया के गवर्नर जेरोनिमो टेक्सीरा ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी प्रशासन टीम राहत कार्यों और मृतकों की पहचान में सहयोग कर रही है. उन्होंने लिखा कि मैं अपनी टीम के साथ स्थिति का आकलन कर रहा हूं और सभी परिवारों के नुकसान और दुख पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं.

मंत्रालय ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन के अनुसार ब्राजील में 2024 में अब तक 10000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं.

इस साल अप्रैल में दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक बस पलटने से 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो बच्चे शामिल थे, फरवरी में साओ पाउलो में एक विश्वविद्यालय की बस और ट्रक के टकराने से 12 यात्री मारे गए थे. जबकि सितंबर में कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स फुटबॉल टीम की बस पलट गई थी, जिसमें तीन लोग मारे गए.

