'इंसाफ मांगने वालों पर गोलियां चलवा रहे...', यूनुस सरकार पर फूटा अवामी लीग का गुस्सा

बांग्लादेश अवामी लीग ने खगराछरी में हुई गोलीबारी और लोगों की मौत की कड़ी निंदा की है. पार्टी ने इसे "गैरकानूनी कब्जाधारी, किलर-फासिस्ट यूनुस गिरोह" के सीधे आदेश पर हुई घटना बताया. अवामी लीग का कहना है कि जब से इस गिरोह ने सत्ता पर कब्जा किया है, देश में लोगों की सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो गई है.

अवामी लीग ने कहा कि पूरा देश आज एक ऐसे राक्षस के शिकंजे में फंसा है, जो बेकसूर लोगों की जान ले रहा है. लगातार इंसाफ की आवाज दबाई जा रही है और मानवाधिकारों को रौंदा जा रहा है. इसी क्रम में खगराछरी में एक आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और गुईमारा में एक बाजार को आग के हवाले कर दिया गया.

पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि पूरे देश में लोग इस बर्बर हत्या और आगजनी से स्तब्ध और आक्रोशित हैं. यह साफ है कि इस गैरकानूनी सरकार के निर्देश पर चरमपंथी और सांप्रदायिक ताकतें अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों पर अत्याचार कर रही हैं. खगराछरी की घटना इसी हकीकत को सामने लाती है.

इंसाफ की मांग करने वालों पर गोलियां चलवाती है यूनुस सरकार

अवामी लीग ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार आदिवासी लड़की के रेप मामले में न्याय देने से इनकार करती है, तो दूसरी तरफ इंसाफ की मांग करने वालों पर गोलियां चलवा देती है. जनता इसे राष्ट्रविरोधी और जनविरोधी साजिश के रूप में देख रही है. अवामी लीग का कहना है कि "अगर पहाड़ खून बहाएंगे तो मैदान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे."

कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है- अवामी लीग

पार्टी ने चेतावनी दी कि यूनुस गिरोह की यह हत्यारी ताकतें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दमन जारी रखे हुए हैं. गैरकानूनी और असंवैधानिक सरकार के दौर में किसी धर्म या जाति के व्यक्ति के लिए जीवन और संपत्ति की सुरक्षा नहीं है. कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है और देश अराजकता में डूब चुका है.

अवामी लीग ने कहा कि आज पूरे देश में हत्याएं, रेप और अपराध हर स्तर पर हो रहे हैं और यह सब यूनुस गिरोह की सीधी शह और निगरानी में हो रहा है. जनता अब इस दमघोंटू माहौल से आजादी चाहती है और अवामी लीग लोगों के साथ मिलकर इस कैद से मुक्ति के लिए संघर्ष की अगुवाई करेगी.

