scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोमा से बाहर आया बॉन्डी बीच का हमलावर, डॉक्टर के इतना कहते ही पुलिस ने किया अरेस्ट

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए घातक हमले के आरोपी नवीद अकरम को कोमा से बाहर आने के बाद अस्पताल में गिरफ्तार कर लिया गया है. इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी और नवीद पर कुल 59 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आतंकी कृत्य, हत्या और विस्फोटक उपकरण लगाने के आरोप शामिल हैं.

Advertisement
X
बॉन्डी बीच हमलावर नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है
बॉन्डी बीच हमलावर नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच हमले का 25 वर्षीय आरोपी नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है. ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उसे अस्पताल के बिस्तर पर ही गिरफ्तार कर लिया. जांचकर्ताओं का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि नवीद मानसिक रूप से सजग हो और प्रक्रियाओं को समझ सके. 

नवीद अकरम ने अपने पिता साजिद अकरम के साथ मिलकर रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हमला किया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई. इसे पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हुआ सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब नवीद पर कुल 59 आरोप लगाए गए हैं. इनमें आतंकी कृत्य को अंजाम देने का एक आरोप, हत्या के 15 आरोप, चोट पहुंचाकर हत्या के प्रयास के 40 आरोप, एक इमारत के पास विस्फोटक उपकरण लगाने का एक आरोप, गंभीर नुकसान पहुंचाने के इरादे से हथियार चलाने का आरोप और सार्वजनिक रूप से आतंकी प्रतीक दिखाने का एक आरोप शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

Islamic State
अब भी डिजीटल वर्ल्ड में फल-फूल रहा इस्लामिक स्टेट, दे रहे बम बनाने की ट्रेनिंग, खुलासा 
bondi beach shooting naveed akram out of coma arrested at bedside in hospital sydney mass shooting hanukkah jewish people target
सिडनी के दावा सेंटर से फिलिपींस के दवाओ शहर तक, ऑस्‍ट्रेलियाई आतंकियों में ऐसे भरती गई दरिंदगी 
Bondi Beach firing
बॉन्डी फायरिंग: 40 मीटर दूर से साजिद को मार गिराने वाला डिटेक्टिव, लोगों ने कहा- Lifetime shot! 
Benjamin Netanyahu
'यहूदी नहीं तो अमेरिका का वजूद भी नहीं...', US को लेकर ऐसा क्यों बोले इजरायली PM नेतन्याहू 
Differences in media reporting on Australia and Pahalgam attacks
पहलगाम 'कट्टरपंथी', ऑस्ट्रेलिया 'टेरर अटैक'! पश्चिमी मीडिया का दोहरा चरित्र 

जवाबी कार्रवाई में मारा गया आतंकी पिता, बेटा कोमा में था

मंगलवार को यह भी सामने आया कि दूसरा आतंकी, नवीद अकरम का पिता, 50 साल का साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था. साजिद 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया चला गया था. भारत में अपने परिवार से उसका संपर्क सीमित था और 27 सालों में वो केवल छह बार ही भारत आया. उसने एक यूरोपीय ईसाई महिला से शादी की थी, जिससे उसके दो बच्चे, नवीद और एक बेटी हुए, दोनों का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ.

Advertisement

साजिद अकरम पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया, नवीद को गोली लगने के बाद वो कोमा में चला गया था. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, वो मंगलवार दोपहर (स्थानीय समय) को होश में आया. news.com.au की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जैसे ही वो होश में आया, उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास खड़े जांच अधिकारी उसे गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहे हैं.'

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक जैसे ही नवीद को होश आया, डॉक्टरों ने उसे सजग घोषित किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस दवाओं के प्रभाव कम होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह कानूनी प्रक्रिया को समझ सके.

न्यू साउथ वेल्स (NSW) के पुलिस कमिश्नर मैल लैन्यन ने बताया, 'जब वो होश में आया तब डॉक्टरों ने बताया कि वो होश में है और कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए फिट है. इसके बाद हमने उसे औपचारिक चेतावनी देकर गिरफ्तार कर लिया.'

बॉन्डी बीच हमले में मारे गए 15 लोग

राइफलों और शॉटगनों से लैस होकर पिता-पुत्र साजिद अकरम और नवीद अकरम ने बॉन्डी बीच पर हमला कर दिया. उस दौरान बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का मनाने के लिए एक हजार से ज्यादा लोग जमा हुए थे. हमले में 15 लोगों की मौत हुई और 40 लोग घायल हो गए.

Advertisement

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घायलों में तीन भारतीय छात्र भी शामिल हैं. इनमें से कम से कम दो छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों में एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर और लंदन में जन्मे एक रब्बी भी शामिल थे. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक, मृतकों की उम्र 10 से 87 वर्ष के बीच थी.

फिलीपींस यात्रा की हो रही जांच

BBC ने मंगलवार को मनीला के अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिता-पुत्र की जोड़ी 1 से 28 नवंबर के बीच फिलीपींस गई थी. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ने वहां चरमपंथी इस्लामी प्रचारकों से मुलाकात की और पिछले महीने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ली.

BBC की रिपोर्ट के अनुसार 50 साल के साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर और उसके बेटे 24 साल के नवीद ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलीपींस की यात्रा की.

हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले साजिद के परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया कि ईसाई महिला से शादी करने के बाद उन्होंने साजिद से रिश्ते तोड़ लिए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement