scorecardresearch
 

Feedback

जमीन से टकराया और विमान में लग गई आग..., ऑस्ट्रेलिया में विमान दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में शेलहार्बर एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा विमान के रनवे से उड़ान भरने के बाद हुआ, जिसमें आग लग गई और विमान पूरी तरह जल गया.

Advertisement
X
एक छोटे विमान की दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है (Photo: AI-generated)
एक छोटे विमान की दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है (Photo: AI-generated)

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में शनिवार की सुबह एक छोटे विमान की दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. यह घटना सिडनी शहर से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में स्थित शेलहार्बर एयरपोर्ट पर घटी.

विमान सुबह लगभग 10 बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पुलिस के अनुसार, विमान जमीन से टकराने के बाद तुरंत आग पकड़ गया. फायर एंड रेस्क्यू NSW की टीमों ने तत्काल पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तस्वीरों में रनवे पर विमान के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं. दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Rajnath Singhs visit to Australia, special smoke ceremony in Parliament.
राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया दौरा, संसद में 'स्मोक सेरेमनी' से हुआ स्वागत 
Amazing sight of refueling the F-35 in mid-air.
राजनाथ सिंह ने F-35 की हवा में देखी रीफ्यूलिंग, सामने आया अद्भुत नज़ारा 
Mohammed Shami
Mohammed Shami ने खुद के चयन को लेकर क्या कहा? 
Glenn Maxwell
भारत के खिलाफ तैयार हो रहा ये ऑलराउंडर, T20 में लौटेगा कंगारू 'ट्रंप कार्ड' 
Pat Cummins
Australia को Ashes Test से पहले तगड़ा झटका! 

जांच की शुरुआत

पुलिस ने घटनास्थल को अपराध स्थल घोषित किया है और व्यापक जांच शुरू की गई है. ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो को भी इस घटना की जानकारी दी गई है, जो विमानन दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार संस्था है.

यह भी पढ़ें: क्यों ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं भारतीय, आखिर वहां क्या खास है

Advertisement

यह घटना छोटे विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है. शेलहार्बर एयरपोर्ट एक छोटा हवाई अड्डा है जो मुख्यतः निजी और प्रशिक्षण उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है. दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी.

क्षेत्रीय प्रशासन और विमानन अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जांच पूरी होने तक अन्य उड़ानों पर निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है. आने वाले दिनों में इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने की संभावना है.

इनपुट: रॉयटर्स

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement