जमीन से टकराया और विमान में लग गई आग..., ऑस्ट्रेलिया में विमान दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में शनिवार की सुबह एक छोटे विमान की दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. यह घटना सिडनी शहर से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में स्थित शेलहार्बर एयरपोर्ट पर घटी.

विमान सुबह लगभग 10 बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पुलिस के अनुसार, विमान जमीन से टकराने के बाद तुरंत आग पकड़ गया. फायर एंड रेस्क्यू NSW की टीमों ने तत्काल पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तस्वीरों में रनवे पर विमान के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं. दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया.

जांच की शुरुआत

पुलिस ने घटनास्थल को अपराध स्थल घोषित किया है और व्यापक जांच शुरू की गई है. ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो को भी इस घटना की जानकारी दी गई है, जो विमानन दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार संस्था है.

यह घटना छोटे विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है. शेलहार्बर एयरपोर्ट एक छोटा हवाई अड्डा है जो मुख्यतः निजी और प्रशिक्षण उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है. दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी.

क्षेत्रीय प्रशासन और विमानन अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जांच पूरी होने तक अन्य उड़ानों पर निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है. आने वाले दिनों में इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने की संभावना है.

