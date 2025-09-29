'इंडिया के जूते के बराबर नहीं, जीतने की औकात...', हार पर झल्लाया पाकिस्तानी फैन, PAK मीडिया क्या बोली?

रविवार को हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. जीत के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. नकवी स्टेज पर खड़े होकर भारतीय टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन टीम उनके हाथों ट्रॉफी लेने नहीं आई. भारत का यह विरोध पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का जवाब था जिसमें पाक स्पॉन्सर आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी.

पाकिस्तानी मंत्री से जीत की ट्रॉफी न लेने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान आगबबूला हो गया है. अपनी टीम की हार से हताश पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोग अब अपनी भड़ास निकालने के लिए ट्रॉफी न लेने के भारत के फैसले को भला-बुरा कह रहे हैं.

डॉन ने एशिया कप में पाकिस्तान की हार पर एक लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है- क्रिकेट में फिर हावी हुई राजनीति, भारत ने एशिया कप ट्रॉफी लेने से किया इनकार.

अखबार ने अपनी खबर में जो तस्वीर लगाई है उसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से रनर अप का चेक लेते दिख रहे हैं.

लेख में डॉन ने लिखा, 'रविवार को एशिया कप का समापन समारोह विवादों में घिर गया, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. मैदान पर राजनीति का यह एक बड़ा उदाहरण बन गया. भारत ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप खिताब जीता. हालांकि, मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के इस फैसले की वजह से समापन समारोह काफी देर तक रुका रहा.'

डॉन ने लिखा कि मैच के बाद दोनों टीमों के बीच हैंडशेक भी नहीं हुआ. लेख में पीएम मोदी के उस ट्वीट का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी थी. डॉन ने लिखा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए पॉलिटिकल रेफरेंस वाला पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'मैदान पर 'ऑपरेशन सिंदूर'. नतीजा वही- भारत जीता! हमारे क्रिकेटरों को बधाई.'

'ड्रामे के साथ खत्म हुआ एशिया कप फाइनल'

पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक लेख को शीर्षक दिया है- Glory without Grace: India refuse to collect Asia Cup Trophy (बिना गरिमा की जीत: भारत ने एशिया कप ट्रॉफी लेने से किया इनकार)

लेख में लिखा गया, 'एशिया कप 2025 का फाइनल मैच एक बड़े ड्रामा के साथ खत्म हुआ जब भारत की क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. यह ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को सौंपनी थी. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय टीम का यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर लिया गया.'

पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर जियो न्यूज को भी भारतीय टीम के ट्रॉफी न लेने के फैसले पर मिर्ची लगी है. अखबार ने लिखा, 'सूत्रों के अनुसार, यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों पर उठाया गया था. कई विश्लेषक और जानकार भारतीय पक्ष के इस कदम को क्रिकेट में अहंकार और राजनीति का एक और प्रदर्शन बता रहे हैं.'

जियो न्यूज ने लिखा कि भारत के विरोध के बावजूद, नकवी दबाव में नहीं आए और उन्होंने खुद ही ट्रॉफी पेश करने पर जोर दिया. पाकिस्तानी मीडिया लिखता है, 'हाई-प्रोफाइल पोस्ट-मैच समारोह बिना ट्रॉफी सौंपे ही समाप्त हुआ, और आयोजकों ने बाद में सिल्वरवेयर वापस ले लिया. इस घटना ने खेल भावना को प्रभावित किया है.'

अपनी ही टीम पर भड़का पाकिस्तान फैन, भारत को भर-भर कर सराहा

सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अपनी टीम पर बरसता दिख रहा है. पाकिस्तानी शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत के जूते के बराबर भी नहीं है.

फैन ने कहा, 'पूरा पाकिस्तान भी चाह ले न तो भी हम भारत से नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है. हमें उन्होंने ऐसे धोया है...हमारी कई नस्लें भी आ जाएं तो भी हम भारत से नहीं जीत सकते. वो हमारे बाप थे और बाप रहेंगे.'

— नवरंग (@Navrang) September 29, 2025



Mohsin Naqvi should hear this — with the stolen trophy in hand! #AsiaCup2025 #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/IfaVxN3qr6 — नवरंग (@Navrang) September 29, 2025

'इंडिया के जूते के बराबर नहीं, जीतने की औकात...', हार पर झल्लाया पाकिस्तानी फैन, PAK मीडिया क्या बोली?

फैन ने पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के संदर्भ में आगे कहा, 'हमारे पाकिस्तान में कौन सी खुशी है... हम लाशें उठा रहे हैं. बस एक क्रिकेट है, उसका भी जनाजा निकाल दिया. इतने नाकाम खिलाड़ियों को टीम में लेकर घूम रहे हैं. मुझे अपनी सरकार से जवाब चाहिए... ये टीम है? हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं हैं. मैं आज साफ-साफ कहता हूं कि हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं हैं...सही है तुमने हमारी टीम से हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाते तो पनौती हो जाती.'

हार के खुन्नस में भारत को कोस रहे पाकिस्तानी

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हार से हताश पाकिस्तान के कुछ पत्रकार और पूर्व क्रिकेटर्स भी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. पाकिस्तानी टीम की हार का गुस्सा भारतीय टीम पर उतारते हुए जीत को कमतर बताने की कोशिश कर रहे हैं.

पाकिस्तानी पत्रकार नौमान नियाज ने लिखा, 'क्या एशिया कप जीतकर भारत ने बहुत कुछ खो दिया? इन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनकी पूर्ण सदस्यता वापस ली जानी चाहिए.'

पूर्व पाकिस्तान कप्तान रशीद लतीफ ने खुन्नस में लिखा, 'भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और अवॉर्ड्स ACC अध्यक्ष से लेने से इनकार कर दिया जिस कारण उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए. किसी अन्य खेल में यह मामला सीधा सस्पेंशन का होता. ICC के चेयरमैन, CEO, CFO, कमर्शियल चीफ और इवेंट्स व कम्युनिकेशंस के प्रमुख भारतीय होने के कारण, सस्पेंशन की संभावना कम है.'

