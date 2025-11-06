पॉपुलर ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, लास वेगास से की थी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट

मशहूर ट्रैवल इंफ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का निधन हो गया है. गुरुवार सुबह उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से परिवार ने एक पोस्ट जारी कर निधन की पुष्टि की. अनुनय सूद दुबई में रहते थे और अपने खूबसूरत ट्रैवल शॉट्स और ग्लोबल जर्नीज़ के लिए सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थे.

परिवार की ओर से जारी संदेश में लिखा गया, 'गहरे दुख के साथ हम आपको यह सूचित कर रहे हैं कि हमारे प्रिय अनुनय सूद अब हमारे बीच नहीं रहे. इस कठिन समय में हम आपसे समझ और प्राइवेसी बनाए रखने का आग्रह करते हैं. कृपया हमारे निजी आवास के पास भीड़ ना लगाएं. परिवार और प्रियजनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. -अनुनेय सूद के परिवार और मित्र.

लास वेगास से की थी आखिरी पोस्ट

अनुनय सूद की हालिया सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला है कि उनकी लोकेशन लास वेगास थी. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद हाल की स्टोरीज़ और पोस्ट इसी ओर इशारा करती हैं. हालांकि उनके निधन के कारणों को लेकर परिवार की ओर से कोई विवरण साझा नहीं किया गया है.

भारी फॉलोइंग, दुनियाभर में करते थे ट्रैवल

अनुनय सूद अपने ड्रोन शॉट्स, एयरल और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जबकि वे ट्रैवल और फोटोग्राफी कम्युनिटी में एक चर्चित नाम थे. उन्होंने भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक यात्राएं की हैं. कई ब्रांड्स और टूरिज्म बोर्ड्स के साथ वे कोलैबरेशंस भी कर चुके थे.

परिवार ने प्राइवेसी की अपील की

परिवार ने अपने संदेश में लोगों से आग्रह किया है कि वे इस कठिन समय में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें और उनके निजी घर के आसपास भीड़ न लगाएं. परिवार ने सभी को अनुनय की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की भी विनम्र अपील की है.

फैंस और क्रिएटर्स में सदमा

अनुनय के निधन की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई. कई क्रिएटर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स और फोटोग्राफर्स ने पोस्ट पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार व दोस्तों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.

