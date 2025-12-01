scorecardresearch
 
80 साल में मंडेला, 93 के मर्डोक, अब 62 के अल्बनीज... वो शख्सियतें जिन्होंने सेवेंटीज में कहा- कहो न प्यार है

ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज की शादी चर्चा में है. 62 साल के अल्बनीज 29 नवंबर को चार शब्दों का पोस्ट किया और अपने प्यार का न सिर्फ इजहार किया बल्कि इसे शादी का मुकम्मल नाम भी दिया. अल्बनीज से पहले भी कई हस्तियों ने जीवन के ढलान में कहो न प्यार है का नारा दिया है.

करियर और निजी जिंदगी में संतुलन बनाते हुए वर्ल्ड लीडर्स ने जीवन के ढलान में शादियां की है. (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 29 नवंबर को एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की और मात्र चार शब्द लिखे- I Love you, Jodie. कुछ लोगों ने इसका मतलब समझा तो कुछ अंदाजा लगाते रहे. कुछ ही देर में ये खुलासा हो गया कि 62 साल के ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने जोडी हेडन के साथ शादी कर ली है. एंथनी की ये दूसरी शादी थी. 

लेकिन सिर्फ अल्बनीज ही नहीं ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है जिन्होंने जीवन के ढलान में 'कहो न प्यार है' का रोमांटिक नारा दिया और अपने जीवन में रंग भर दिया.  

जीवन के ढलान में भी ये नेता और बिजनेस टायकून न सिर्फ अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे बल्कि प्रेम को भी तरजीह दी और अपनी जिंदगी को रोमांस से सराबोर कर दिया.

80वें बर्थ डे मंडेला का ग्रेसा से विवाह

नेल्सन मंडेला जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन दिया, 80 की उम्र में भी दुनिया की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे. नेल्सन मंडेला ने अपने 80वें जन्मदिन पर तीसरी शादी की थी. सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि उनकी पत्नी ग्रेसा माशेल, उन्हें “फूल की तरह खिलने” में मदद करती हैं. 

ग्रासा माशेल मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति समोरा माशेल की विधवा थीं. उनके पति की मौत साल 1986 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी.

बीबीसी के अनुसार नेल्सन मंडेल के जीवनीकार एंथोनी सैम्पसन ने लिखा है कि ग्रेसा माशेल ने शादी से दो साल पहले कहा था, "यह सुखद है कि आखिरकार हमने एक दूसरे को पा लिया और अब हम साथ रह सकते हैं."

ग्रेसा माशेल नेल्सन मंडेला से 27 साल छोटी थीं. मंडेला ने अपने 80वें जन्मदिवस के मौके पर साल 1998 में उनसे शादी की. ग्रेसा माशेल के पहले ही छह सौतेले बच्चे थे और दो उनके अपने बच्चे थे. बावजूद इसके वो अपने बड़े परिवार में मिल-जुलकर रहते थे.

मंडेला के लिए प्रेम और राजनीति हमेशा साथ-साथ चले और उनकी जिंदगी ने ये साबित किया कि जुनून कभी उम्र से नहीं बंधता है. 

93 के रुपर्ट मर्डोक 67 की एलना झुकोवा के हुए

मीडिया की दुनिया के दिग्गज रुपर्ट मर्डोक की जिंदगी सिल्वर स्क्रीन पर उतरने वाले चमकदार कहानियों की तरह है. 93 साल के रुपर्ट मर्डोक ने अपनी पांचवीं और आखिरी शादी 67 साल की गर्लफ्रेंड एलना झुकोवा से की. इनकी शादी जून 2024 में हुई थी. 

एलना झुकोवा रूस में जन्मी रिटायर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं. यह शादी मर्डोक के जीवन की नए अध्याय का प्रतीक है. मर्डोक की यह शादी उनके चार पिछले विवाहों के बाद हुई, जिनमें से कोई भी लंबे समय तक नहीं चल सका. 

झुकोवा से उनकी मुलाकात उनकी तीसरी पत्नी वेंडी डेंग ने करवाई थी, जिसके बाद दोनों नजदीक आए और शादी का फैसला लिया. यह शादी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी मर्डोक ने नए रिश्ते को गले लगाया है.  इस शादी ने यह साबित किया कि प्यार और रोमांस की उम्र नहीं होती. 

मैं प्यार में हूं, मुझे लगता है मैं 20 साल का हूं- लुला

ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने भी 73 साल की उम्र में अपनी तीसरी पत्नी रोजांगेला डोस सांतोस से शादी की. उनकी ये शादी ब्राजील में बहुत चर्चित हुई, क्योंकि लुला ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में भी नए रिश्ते और प्रेम को गले लगाया. 

इनकी शादी 2022 में हुई थी. लुला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार अभियान से टाइम निकाला और रोजांगेला से शादी की. तब लुला ने टाइम मैगजीन को कहा था,"मैं प्यार करने लगा हूं मुझे लगता है जैसे मैं 20 साल का हूं." 

चुनाव अभियान के दौरान शादी करने के विपक्ष के आरोप पर लुला ने कहा था, "मेरे जैसा खुश आदमी गुस्सा नहीं करता, अपने विरोधियों को जो करना है करने दो, अगर मैं कर सकता हूं तो कैंपेन में मैं सिर्फ़ प्यार के बारे में बात करूंगा. मुझे नहीं लगता कि अगर आपके अंदर सिर्फ नफरत है तो आप एक अच्छे प्रेसिडेंट बन सकते हैं." 

यह लूला की तीसरी शादी थी. उनकी पहली पत्नी की शादी के दो साल बाद 1971 में मौत हो गई थी. 

चुनावी मैदान में उतरते हुए लुला ने साबित किया कि जीवन के ढलान पर भी रोमांस राजनीति से ऊपर है. 

62 साल में अल्बनीज की नई पारी

इन नेताओं की लिस्ट में अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज शामिल हो गए हैं. 62 साल अल्बनीज की ये दूसरी शादी है. उन्होंने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी कार्मेल टेबट से तलाक लिया था. यह शादी 19 साल चली। इस रिश्ते से उनका एक बेटा नाथन है. 

अल्बनीज और जोडी हेडन की मुलाकात 2020 में मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर में हुई। थी.  हेडन की भी यह दूसरी शादी है. 
 

