ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने रचाई शादी, पिछले साल वैलेंटाइन डे पर किया था प्रपोज

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जॉडी हेडन के साथ शादी करके इतिहास रच दिया. वह पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं. ये शादी कैनबरा में स्थित द लॉज में पारिवारिक सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में संपन्न हुई.

ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने जॉडी हेडन से रचाई शादी. (Photo: Reuters)
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जॉडी हेडन से शादी रचा ली है. इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए शादी रचना वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम बन गए हैं.

उनकी शादी का कार्यक्रम पूरी तरह से निजी और गोपनीय तरीके से राजधानी कैनबरा स्थित प्रधानमंत्री की आधिकारिक निवास स्थली ‘द लॉज’ में हुई. समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए. शादी की तारीख और विवरण को पहले से बेहद गोपनीय रखा गया था. हालांकि, पिछले साल वैलेंटाइन डे पर अल्बनीज के जोडी को प्रपोज करने के बाद ये तय माना जा रहा था कि इस साल शादी होगी.

पिछले साल किया था प्रपोज

अल्बनीज ने पिछले साल वैलेंटाइन डे पर हेडन को शादी के लिए प्रपोज किया था. प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि "हम अपने परिवार और सबसे करीबी दोस्तों के सामने एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को साझा करके बेहद खुश हैं."

हेडन कई सालों से अल्बनीज के साथ सार्वजनिक आयोजनों में शामिल होती रही हैं. 2022 के आम चुनाव अभियान में भी वे उनके साथ थीं और इसी साल मई में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद भी उनके साथ रहीं.

शादी में डॉग 'टोटो' बना रिंग बियरर

शादी समारोह में जॉडी हेडन ने सिडनी के डिजाइनर 'रोमांस वाज बॉर्न' का गाउन पहना, जबकि प्रधानमंत्री ने एमजे बेल का सूट पहना. हेडन की पांच साल की भतीजी, एलाफ्लावर गर्ल बनी थी. इस शादी की एक खास बात ये थी कि प्रधानमंत्री का डॉग, टोटो रिंग बियरर बना. मेहमानों को सिडनी के एक ब्रूअरी 'विली द बोटमैन' द्वारा बनाई गई.

समारोह के बाद अल्बनीज और हेडन ने स्टीव वंडर के गाने 'साइंड, सील्ड, डिलीवर्ड (आई एम योरस)' पर वापस ऐजल से वॉक किया. उनका पहला डांस फ्रैंक सिनात्रा के गाने 'द वे यू लुक टुनाइट' पर हुआ.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये जोड़ा अगले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में ही हनीमून मनाएगा. हनीमून का पूरा खर्च अल्बनीज और हेडन निजी तौर पर वहन किया जाएगा.

---- समाप्त ----
