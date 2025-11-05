लुइसविले एयरपोर्ट पर UPS का मालवाहक प्लेन क्रैश, कई लोग घायल, आसपास के लोगों को घर में रहने का आदेश

अमेरिका के केंटीक स्थित लुइसविल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगलवार शाम पांच बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद एक यूपीएस कार्गो विमान क्रैश हो गया, जिससे भीषण आग लग गई. घटना के बाद अधिकारियों को हवाई अड्डे को बंद और आसपास के रहने वाले लोगों को शेल्टर-इन-प्लेस का आदेश दिया. हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है. हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.



फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि यूपीएस फ्लाइट 2976 जो एक मैकडॉनेल डगलस एमडी-11एफ विमान था और होनोलुलु के लिए रवाना हुआ था, स्थानीय समयानुसार शाम 5:15 बजे (नवंबर 4) उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये एयरपोर्ट यूपीएस वर्ल्डपोर्ट का घर है जो कंपनी के एयर कार्गो संचालन का वैश्विक सेंटर और दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज हैंडलिंग सुविधा केंद्र है.

आसमान में छाया धुएं का गुबार

इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के ठीक दक्षिण में फर्न वैली और ग्रेड लेन के पास से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था. आपातकालीन सर्विस की टीम मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य में जुटी हैं.

पुलिस विभाग ने की हादसे की पुष्टि



लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग (एलएमपीडी) ने बताया कि कई एजेंसियां आग और मलबे के साथ एक सक्रिय स्थल पर प्रतिक्रिया दे रही थीं. विभाग ने एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में 'चोटों की सूचना' की भी पुष्टि की.



विभाग ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा, "चोटों की सूचना मिली है." बाद में बचाव अभियान जारी रहने के कारण अधिकारियों ने स्टूजेस और क्रिटेंडेन के बीच ग्रेड लेन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया.



लुइसविले मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पुष्टि की है कि एक विमान दुर्घटना में शामिल था और आपातकालीन सेवाओं के घटनास्थल पर काम करने के दौरान हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.

'जारी की राहत और बचाव का काम'

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर कहा, 'केंटकी, हमें लुइसविले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना की सूचना मिली है. घटनास्थल पर पहले से ही बचाव दल मौजूद है और जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी, हम उसे साझा करेंगे. कृपया पायलटों, चालक दल और प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें. हम जल्द ही और जानकारी साझा करेंगे.'



स्थानीय मीडिया ने हवाई अड्डे के अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए कहा कि दुर्घटना में यूपीएस एयरलाइंस का एक मालवाहक विमान शामिल था जो हवाई अड्डे के परिसर में स्थित कंपनी के विशाल लॉजिस्टिक्स केंद्र से संचालित होने वाले कई विमानों में से एक था.



फ्लाइट राडार 24 से प्राप्त उड़ान- ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि विमान- N259UP के रूप में पंजीकृत ने शाम 5:10 बजे लुइसविले से उड़ान भरी थी और रडार से गायब होने से पहले कुछ देर के लिए ऊपर की ओर बढ़ा था.

हादसे की जांच करेगा FAA



फ्लाइट राडार 24 के फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि फ्लाइट (पंजीकृत N259UP) ने शाम 5:10 बजे लुइसविले से उड़ान भरी थी और रडार से गायब होने से कुछ देर पहले विमान ऊपर की ओर बढ़ रहा था.



एफएए (FAA) और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) ने घोषणा की कि वे हादसे के कारण की जांच करेंगे.

