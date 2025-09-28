scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका: मिशिगन के चर्च में गोलीबारी के बाद लगी आग, कई की मौत की आशंका

अमेरिका के ग्रैंड ब्लैंक में एक चर्च में गोलीबारी के बाद आग लग गई. इस घटना में कई लोग हताहत हुए हैं और शूटर मारा गया है. चर्च अब भी जल रहा है. पुलिस ने इलाके को खाली कराया है और परिजनों से मिलने के लिए दो साइट्स बनाई हैं.

Advertisement
X
मिशिगन के चर्च में गोलीबारी के बाद आग लग गई. (Photo- Screengrab)
मिशिगन के चर्च में गोलीबारी के बाद आग लग गई. (Photo- Screengrab)

अमेरिका के ग्रैंड ब्लैंक में रविवार को एक चर्च में गोलीबारी और आग लगने की बड़ी घटना हुई. यह घटना Church of Jesus Christ of Latter-day Saints में हुई. सोशल मीडिया पर आए वीडियो में चर्च से भारी धुआं उठता दिखाई दिया.

पुलिस ने बताया कि इस घटना में कई लोग घायल या मारे गए हैं. शूटर भी मारा गया है. जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 11 बजे से पहले पुलिस को गोलीबारी की कॉल मिली थी. कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 11:25 बजे तक शूटर को मार गिराया गया. पुलिस ने कहा कि अब लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के पेंसिलवेनिया में हुई गोलीबारी, 3 पुलिस अधिकारियों की मौत

सम्बंधित ख़बरें

america north carolina restaurant shooting
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग... 3 लोगों की मौत, 8 घायल 
Trump Posts Cartoon
'You're fired!', डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया Fed गवर्नर जेरोम पॉवेल का कार्टून 
गाजा में सीजफायर को लेकर ट्रंप का कौन सा नया दावा, देखें US Top-10 
Prime Minister Mark Carney
भारत के H1B वीजा टैलेंट पर कनाडाई PM की नजर, टेक पेशेवरों के लिए खोलेंगे दरवाजे? 
Obama_Troll_Trump
US के पूर्व राष्ट्रपति Obama का बयान, बोले- दुनिया की 80% समस्याओं के पीछे बूढ़े नेता 

हालांकि, गोलीबारी के बाद चर्च में आग लग गई, जो अब भी जल रहा है. फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग गोलीबारी की वजह से लगी या किसी और कारण से आग लग गई.

पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वे इस इलाके से दूर रहें. बचाव दल और मेडिकल टीमें मौके पर मौजूद हैं और पीड़ितों की मदद कर रही हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, दो बच्चों की मौत और 17 घायल, शूटर ने खुद को भी मारी गोली

पुलिस ने यह भी बताया कि प्रभावित परिवारों और लोगों के लिए नॉर्थ पैवेलियन को मिलन स्थल बनाया गया है. इसके अलावा ट्रिलियम थिएटर (हॉली और मैककैंडलिश रोड के पास) को दूसरा स्थल बनाया गया है, जहां लोग अपने परिजनों से मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs PAK Live Score
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement