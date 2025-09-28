अमेरिका: मिशिगन के चर्च में गोलीबारी के बाद लगी आग, कई की मौत की आशंका

अमेरिका के ग्रैंड ब्लैंक में रविवार को एक चर्च में गोलीबारी और आग लगने की बड़ी घटना हुई. यह घटना Church of Jesus Christ of Latter-day Saints में हुई. सोशल मीडिया पर आए वीडियो में चर्च से भारी धुआं उठता दिखाई दिया.

पुलिस ने बताया कि इस घटना में कई लोग घायल या मारे गए हैं. शूटर भी मारा गया है. जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 11 बजे से पहले पुलिस को गोलीबारी की कॉल मिली थी. कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 11:25 बजे तक शूटर को मार गिराया गया. पुलिस ने कहा कि अब लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के पेंसिलवेनिया में हुई गोलीबारी, 3 पुलिस अधिकारियों की मौत

हालांकि, गोलीबारी के बाद चर्च में आग लग गई, जो अब भी जल रहा है. फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग गोलीबारी की वजह से लगी या किसी और कारण से आग लग गई.

पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वे इस इलाके से दूर रहें. बचाव दल और मेडिकल टीमें मौके पर मौजूद हैं और पीड़ितों की मदद कर रही हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, दो बच्चों की मौत और 17 घायल, शूटर ने खुद को भी मारी गोली

पुलिस ने यह भी बताया कि प्रभावित परिवारों और लोगों के लिए नॉर्थ पैवेलियन को मिलन स्थल बनाया गया है. इसके अलावा ट्रिलियम थिएटर (हॉली और मैककैंडलिश रोड के पास) को दूसरा स्थल बनाया गया है, जहां लोग अपने परिजनों से मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----