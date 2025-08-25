scorecardresearch
 

अमेरिका: इंसान में मिला खतरनाक स्क्रूवर्म वायरस, मैरीलैंड से सामने आया मामला

अमेरिकी में इंसान के अंदर खतरनाक स्क्रूवर्म वायरस मिला है. अमेरिकी स्वास्थ्य और ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट ने बताया कि अल सल्वाडोर की यात्रा से लौटे शख्स में ये वायरस मिला है, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त को हुई थी. बीफ उद्योग के सूत्रों ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि CDC ने मैरीलैंड में एक व्यक्ति में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के मामले की पुष्टि की थी जो ग्वाटेमाला से अमेरिका यात्रा कर लौटा था.

इंसान में मिला खतरनाक स्क्रूवर्म वायरस. (Photo: Reuters)
इंसान में मिला खतरनाक स्क्रूवर्म वायरस. (Photo: Reuters)

अमेरिका में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म (मांस खाने वाला परजीवी) का पहला मामला सामने आया है. इस बारे में अमेरिकी स्वास्थ्य एवं ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट ने रविवार को जानकारी दी है. इस खबर के सामने आते ही मवेशी पालकों, मांस उत्पादकों और व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है.

HHS के प्रवक्ता एंड्रयू जी. निक्सन ने रॉयटर्स को भेजे एक ईमेल में बताया कि इस मामले की जांच मैरीलैंड स्वास्थ्य विभाग और अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र द्वारा की गई थी, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त को सीडीसी द्वारा न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म के रूप में की गई थी. उन्होंने बताया कि ये मामला ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अल सल्वाडोर की यात्रा से लौटा था.

इससे पहले रॉयटर्स ने बताया था कि गोमांस उद्योग के सूत्रों ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि CDC ने मैरीलैंड में एक व्यक्ति में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म के मामले की पुष्टि की थी जो ग्वाटेमाला से अमेरिका यात्रा करके लौटा था.

निक्सन ने कहा कि इस दवा के आने से अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाला जोखिम बहुत कम है. साथ ही अमेरिकी सरकार ने इस साल जानवरों में किसी भी मामले की पुष्टि नहीं की है.

मवेशी पालकों की बढ़ी चिंताएं

इस खबर ने मवेशी पालकों, मांस उत्पादकों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्क्रूवर्म सेंट्रल अमेरिका और दक्षिणी मैक्सिको से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. इसको लेकर प्रशासन सतर्क है.

यूएसडीए ने अनुमान लगाया है कि स्क्रूवर्म के प्रकोप से टेक्सास में 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है. इस नुकसान में पशुओं की मौत, श्रम लागत और दवाओं का खर्च शामिल होगा. इस खतरे से निपटने के लिए यूएसडीए सचिव ब्रुक रोलिंस ने टेक्सास में एक 'स्टराइल फ्लाई फैसिलिटी' बनाने की योजना की घोषणा की है.

इसके अलावा साउथ डकोटा की राज्य पशु डॉक्टर बेथ थॉम्पसन ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें एक व्यक्ति के माध्यम से इस मामले की जानकारी मिली, जिसे सीधे इसका पता था. उन्होंने कहा कि CDC ने सवालों को टालते हुए जिम्मेदारी मैरीलैंड पर डाल दी.

उन्होंने कहा कि हमें ये अन्य रास्तों से पता चला और फिर हमें CDC से पूछना पड़ा कि वास्तव में क्या हो रहा है. उन्होंने इसे वापस राज्य पर डाल दिया कि वे ही पुष्टि करें कि यात्री में क्या मिला.

वहीं, एक अन्य सूत्र ने कहा कि राज्य पशु चिकित्सकों को CDC के साथ कॉल के दौरान मैरीलैंड में मानव मामले के बारे में जानकारी दी गई. बाद में मैरीलैंड राज्य सरकार के एक अधिकारी ने भी इस मामले की पुष्टि की थी. हालांकि, मैरीलैंड स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है.

बीफ अलायंस ने लिखा ईमेल

बीफ एलायंस के कार्यकारी ने अपने ईमेल में कहा गया कि मरीज की गोपनीयता के कारण इस मामले के बारे में कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोगी का इलाज किया गया है.

टेक्सास A&M विश्वविद्यालय के एक पशुधन अर्थशास्त्री को मैक्सिकन मवेशियों के लिए सीमा बंद करने के उद्योग पर प्रभावों के बारे में रॉलिन्स के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था जो नवंबर से स्क्रूवर्म के आगमन को रोकने के लिए लागू है. CDC को इस सकारात्मक मामले की सूचना मैरीलैंड स्वास्थ्य अधिकारियों और मैरीलैंड राज्य पशु चिकित्सक को देनी थी और अन्य कृषि हितधारकों को भी सूचित किया गया.

बीफ उद्योग के कार्यकारी ने लिखा, 'हमें उम्मीद है कि जागरूकता अभी केवल उद्योग प्रतिनिधियों और राज्य पशु चिकित्सकों तक सीमित है. इसलिए सकारात्मक मामले के लीक होने की संभावना कम है, जिससे बाजार पर प्रभाव कम से कम होगा.'

क्या होता है स्क्रूवर्म?

स्क्रूवर्म परजीवी मक्खियां हैं, जिनकी मादाएं किसी भी गर्म रक्त वाले जानवर के घावों में अंडे देती हैं. अंडे से लार्वा निकलने के बाद, वे सैकड़ों की संख्या में जीवित मांस को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे अगर इलाज न किया जाए तो जानवर की मौत हो जाती है. इन कीड़ों को उनके खाने के तरीके के कारण ये नाम दिया गया है. इनका इलाज सैकड़ों लार्वा को हटाकर घावों को साफ करने से होता है.

---- समाप्त ----
