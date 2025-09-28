अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग... 3 लोगों की मौत, 8 घायल

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में शनिवार रात एक नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए. हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया. ये घटना साउथपोर्ट यॉट बेसिन इलाके में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी रेस्तरां और पब में हुई.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि फायरिंग में 7 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत के बारे में जानकारी शेयर नहीं की गई है.

वहीं, साउथपोर्ट के सिटी मैनेजर नोहा साल्डो ने बताया कि नाव सीधे रेस्तरां के पास आई और वहां मौजूद भीड़ पर गोलियां बरसा दीं. इसके बाद नाव तेजी से वहां से निकल गई.

