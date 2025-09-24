अमेरिका: डलास के इमीग्रेशन ऑफिस में फायरिंग, एक की मौत, पहले मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) के डलास स्थित फील्ड ऑफिस में बंदूकधारी ने फायरिंग की. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. संदिग्ध ने खुद को गोली मारकर जान दे दी. डलास पुलिस विभाग के बयान के अनुसार, मृतक मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि घायल दो व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया.

होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर घटना की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "कई लोग घायल और मृत हुए हैं, और बंदूकधारी ने आत्महत्या कर ली."

ICE के कार्यवाहक निदेशक टॉड लियंस ने CNN से कहा कि प्रारंभिक जानकारी से लगता है कि यह एक संभावित स्नाइपर हमला था. स्थानीय ABC मीडिया WFAA ने बताया कि बंदूकधारी पास के ही एक छत पर था, जहां उसने आत्महत्या कर ली.

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फायरिंग की निंदा की

US उपराष्ट्रपति JD वेंस ने घटना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, "कानून प्रवर्तन, विशेष रूप से ICE पर लगातार हमले को तुरंत रोकना चाहिए. मैं इस हमले में घायल सभी लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं."

ICE कार्यालय वह स्थान है जहां लोगों को प्रक्रिया में रखा जाता है और एजेंट यह तय करते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए या हिरासत में रखा जाए.

आईसीई ऑफिस को पहले मिल बम से उड़ाने की धमकी

याद रहे कि अगस्त में इसी ICE कार्यालय में पहले भी बम की धमकी मिली थी. उस समय 36 वर्षीय अमेरिकी नागरिक ब्रैटन डीन विल्किंसन ने सुरक्षा कर्मचारियों को अपनी कलाई पर बम "डिटोनेटर" दिखाया था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

