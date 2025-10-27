scorecardresearch
 

अमेरिकी नौसेना बेड़े में बड़ा हादसा, एक हेलिकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश

दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना का एक हेलिकॉप्टर और एक फाइटर जेट अलग-अलग हादसे में क्रैश कर गया. दोनों घटनाओं में सभी पांच चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए. अमेरिकी नौसेना ने बताया कि सभी की हालत स्थिर है और हादसों के कारणों की जांच जारी है.

अमेरिका साउथ चाइना सी में लगातार सक्रीयता बढ़ा रहा है. (Photo- X)
दक्षिण चीन सागर में रविवार को अमेरिकी नौसेना की दो अलग-अलग हवाई दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें एक हेलिकॉप्टर और एक फाइटर जेट समुद्र में क्रैश कर गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों हादसों में सभी पांच चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया.

अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के अनुसार, पहली घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:45 बजे हुई, जब "बैटल कैट्स" स्क्वाड्रन-73 से जुड़ा MH-60R सी हॉक हेलिकॉप्टर विमानवाहक पोत यूएसएस निमिट्ज़ (USS Nimitz) से ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

कैरियर स्ट्राइक ग्रुप-11 की खोज और बचाव टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों क्रू मेंबर्स को सकुशल निकाल लिया.

करीब 30 मिनट बाद, दोपहर 3:15 बजे, "फाइटिंग रेडकॉक्स" स्क्वाड्रन-22 का एक F/A-18F सुपर हॉरनेट फाइटर जेट भी उसी पोत से उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गया. इस जेट में सवार दोनों पायलट समय रहते पैराशूट से बाहर निकलने में सफल रहे और बाद में उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

अमेरिकी नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि सभी पांचों कर्मियों की हालत स्थिर है और उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है. दोनों हादसों के कारणों की जांच फिलहाल जारी है.

यह घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब अमेरिका दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति को लेकर लगातार सक्रिय है. नौसेना ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी ऑपरेशनों की समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.

