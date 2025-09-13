scorecardresearch
 

'हमारे देश और बच्चों के लिए चार्ली ने जान कुर्बान की...' पति की मौत पर पहली बार बोलीं पत्नी एरिका कर्क

चार्ली कर्क की हत्या के बाद उनकी पत्नी एरिका कर्क ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया. उन्होंने अधिकारियों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का आभार जताया. एरिका ने कहा कि चार्ली ने परिवार, देश और बच्चों के लिए जान दी. उन्होंने उनके साहस, आस्था और परिवार के प्रति प्रेम को उनकी सबसे बड़ी विरासत बताया.

चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे. (Photo: Reuters)
अमेरिकी कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या के बाद उनकी पत्नी एरिका कर्क ने शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजनीतिक नेताओं का आभार जताते हुए अपने दिवंगत पति को एक बेहद निजी और भावुक श्रद्धांजलि दी.

यूटा वैली यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, एरिका कर्क एक पोडियम पर खड़ी थीं, जिस पर उनके पति की तस्वीर लगी हुई थी. उन्होंने स्थानीय, राज्य और संघीय अधिकारियों की सराहना की, जिन्होंने चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी को तुरंत पकड़ लिया. उन्होंने कहा, "उन्होंने कड़ी मशक्कत की ताकि मेरे पति के हत्यारे को पकड़कर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके."

यह भी पढ़ें: कौन है ट्रंप के चहेते चार्ली कर्क का हत्यारा? कारतूस पर लिखकर लाया था ऐसी बातें

एरिका कर्क ने भावुक होते हुए कहा, "मेरे पति ने मेरे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. प्रभु यीशु की दयालु बाहों में चार्ली को शांति मिले." उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी, सेकंड लेडी उषा वेंस का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "आप लोगों ने मेरे पति का बहुत सम्मान किया और उन्हें घर लाए. आप दोनों अद्भुत हैं."

जेडी वेंस के प्रिय मित्र थे चार्ली कर्क!

जेडी वेंस को संबोधित करते हुए एरिका कर्क ने कहा कि वे उनके पति के "प्रिय मित्र" थे. एरिका ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, "मेरे पति आपसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें पता था कि आप भी उनसे प्यार करते थे. आपकी दोस्ती अद्भुत थी. आपने उनका भरपूर साथ दिया, और उन्होंने भी हमेशा आपका साथ निभाया."

जीवन को विश्वास के साथ जीते थे चार्ली!

अपने पति के विश्वास और विरासत पर बोलते हुए एरिका ने कहा कि चार्ली हमेशा जीवन को जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ जीते थे. उन्होंने कहा, "चार्ली हमेशा कहते थे कि जब वे इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उन्हें उनके साहस और आस्था के लिए याद किया जाए."

यह भी पढ़ें: ट्रंप के करीबी जिनकी गोली मारकर हुई हत्या, जानें क्या करते थे चार्ली कर्क?

एरिका कर्क ने आगे कहा कि चार्ली को अमेरिका, प्रकृति, शिकागो कब्स और ओरेगन डक्स से गहरा लगाव था, लेकिन सबसे बढ़कर उनका परिवार ही उनके जीवन का केंद्र था. एरिका ने कहा, "चार्ली ने अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार किया और मुझे पूरे दिल से चाहा, और मुझे यह हर दिन महसूस होता था."

